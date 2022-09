Carlos Latre (actúa en el Auditorio de Zaragoza): "El humor es el mayor atenuante de esta dura realidad, el mejor filtro"

Carlos Latre llega a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con su último espectáculo, 'One show man', los próximos 9 y 10 de septiembre (21.00 y 20.30 horas, respectivamente). El humorista, con una trayectoria de casi 25 años y reconocido por sus imitaciones de personajes de todo tipo, aterriza en la capital aragonesa con una actuación en la que repasará la actualidad más reciente con más de 100 voces durante poco más de hora y media. Las entradas, a partir de 29 euros, ya están a la venta en la página web del Auditorio.

Define su espectáculo como el más maduro de su carrera. ¿En qué sentido?

Después de casi 25 años de carrera, la pandemia me sirvió para mucho. A todos nos dio una bofetada de realidad, pero a mí me sirvió para ver donde estoy, quien soy, lo que represento, la suerte que tengo y muchas otras cosas que me permiten disfrutar mucho más de lo que hago. Soy un privilegiado absoluto que vive de lo que le gusta, que es hacer reír a los demás y llevar felicidad por el mundo. Muchas veces no sabemos ver lo que tenemos delante, y a mí me ha bajado los pies al suelo y estoy disfrutando más que nunca del 'show', del público. Me lo estoy pasando en grande, y creo que eso se llama madurez. No sé si ha sido la pandemia o los 40, pero me ha venido muy bien.

Es un espectáculo que, de hecho, nace de la propia pandemia y ya se estrenó en Barcelona.

Cuando acabó el confinamiento, teníamos claro que teníamos que salir al escenario como fuera. Hicimos una gira de verano con 'Cabaret Festival' y otras actuaciones, y luego empezamos en Barcelona después del verano. Fue un éxito total, porque la gente, como preveíamos, tenía muchas ganas de reírse y pasarlo bien. Luego tuve 'Golfus de Roma' y ya retomé este 'One man show', actualizado al máximo, y está siendo una locura.

Estrenarlo en Zaragoza será especial, por sus raíces aragonesas.

¡Hombre! Me hace mucha ilusión. Mis bisabuelos eran de Siétamo (Huesca), y todavía tengo tíos, abuelos y primos que imagino que vendrán a verme. Es fantástico, y además el público de Zaragoza siempre me ha tratado muy bien.

¿Y qué se va a encontrar ese público zaragozano en su ‘One man show’?

Una locura. Durante 90 minutos van a ver más de 100 personajes, unos tres por minuto, hablando de mucha actualidad, incluso de la propia Zaragoza. Hablaremos de las fiestas del Pilar, del autobús eléctrico… De todo lo que sea actualidad en ese momento. Habrá personajes de la tierra, desde Fernando Simón a Bunbury, pasando por un homenaje a Martínez Soria, a Esteso o a Marianico el corto.

"Siempre me he movido muy bien en la improvisación, y creo que el público agradece ver que te preocupas por lo que pasa cada día"

¿No le añade dificultad al ‘show’ el tener que actualizarlo continuamente?

Es que es muy apasionante. Siempre me he movido muy bien en la improvisación, y creo que el público agradece ver que te preocupas por lo que pasa cada día, por lo más cercano a las fechas del 'show' y en torno a la ciudad. Es duro, porque tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando, pero está muy bien y la gente lo agradece muchísimo.

¿Y cómo es ese proceso tan complejo de preparación de un espectáculo como este?

Duro. Tienes que estar preparado físicamente, mentalmente, vocalmente, tener mucha concentración… Al final, el resultado es tan chulo y la gente se lo pasa tan bien que es genial. Esto trata de sorprender, y lo bueno de este 'show' es que los que ya han visto a Latre en otras ocasiones, ahora se sorprenden por la novedad. Ven que hago a Pablo López, a C Tangana, a Orozco, a Ana Belén o a Bunbury, y me dicen que no sabían que cantaba y bailaba con tantos personajes.

"Esto trata de sorprender, y lo bueno de este 'show' es que los que ya han visto a Latre en otras ocasiones, ahora se sorprenden por la novedad"

Con ‘One man show’ cuenta la realidad desde el humor. ¿Es la mejor forma?

El humor es el mayor atenuante de esta dura realidad, el mejor filtro. Mucha gente viene para olvidarse de sus problemas, para reírse. Estamos viviendo una realidad un poco chunga, y los humoristas nos estamos convirtiendo en canalizadores de buen rollo. Es una sensación muy bonita, aparte de una responsabilidad, pero yo me siento muy a gusto con ella.

Sin embargo, no todo el mundo se toma el humor de la misma forma. A lo largo de su carrera ha parodiado a todo tipo de personajes, por lo que imagino que le habrá tocado vivir la otra cara en alguna ocasión.

He tenido bastante suerte. Tengo un humor bastante blanco y familiar. A este show ha venido gente de la Casa Real, políticos de izquierdas, de derechas… Siempre he sido bastante libre, nunca me he mojado políticamente y he intentado repartir a todo el mundo por igual. El humor conlleva cierta crítica social, deportiva, de la actualidad... Creo que he sido bastante observador. Es importante saber repartir y ser independiente porque te permite seguir aquí 25 años después.

"Cada uno debe tener la libertad de decir lo que piensa y lo que cree. Que me guste o no ya es cosa mía"

¿Y qué opina de la censura a otros cómicos que hacen otro tipo de humor, a veces más negro?

Me parece bien cualquier humor, la censura es lo que me parece mal. Es muy difícil poner un baremo o un límite. A lo mejor, lo que a ti te hace muchísima gracia a mí no me hace ninguna. Entonces, creo que lo mejor es que si algo no me gusta, no lo escucho o lo dejo de seguir. Poner límites al humor es complicado, es muy relativo y es fruto de cada época, de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Abogo siempre por la libertad de expresión y de humor. Luego, el público es suficientemente inteligente. Cada uno debe tener la libertad de decir lo que piensa y lo que cree. Que me guste o no ya es cosa mía.

Respecto a su humor particular, ¿de dónde viene esa pasión por las imitaciones?

Desde pequeño empecé a hacer voces y vi que funcionaba en la familia. Después se fue ampliando el círculo a amigos, familiares… Luego hice pequeños shows y tuve la suerte de entrar en la radio, que fue mi gran altavoz, nunca mejor dicho. A partir de ahí nació una carrera meteórica, porque han sido 25 años de locura, con mucha suerte y muchos cruces de caminos muy bonitos. Tengo la sensación de que le hemos dado la vuelta al jamón, ahora viene la parte buena.

"Me gustan las tablas, soy carne de cañón de espectáculo en directo, de que el público me vea"

De la radio pasa a la televisión, donde da el ‘boom’ definitivo. ¿Dónde se siente más cómodo, frente a la pantalla o sobre el escenario?

Donde más feliz soy es encima del escenario. Me gustan las tablas, soy carne de cañón de espectáculo en directo, de que el público me vea. He nacido y he crecido en la televisión, es el gran escaparate, la gran catapulta. Te metes en la casa de los espectadores casi sin pedir permiso. La radio es como el banco de pruebas, lo romántico, el sitio que siempre está. Son disciplinas diferentes y me gustan todas, pero sin duda me quedo con el teatro y con el directo.

También ha hecho sus pinitos como actor y como actor de doblaje. ¿Hay algún proyecto en ese sentido?

Acabamos de estrenar una película, 'Un héroe samurái', en la que hago el papel del villano. He hecho casi 20 películas dando mis voces y mis personajes, y en el mundo del cine he hecho alguna pequeña incursión, pero nunca es tarde. Soy un curioso por naturaleza, y todo lo que no está explorado, para allá que voy.

Una vez acabe esta gira, ¿ya está preparando su próximo espectáculo?

Ya está preparado y se está gestando. A diferencia de otros shows, con este tengo la sensación de que los voy a poder compaginar. De normal, me cargo los espectáculos demasiado pronto. 'One man show' puede durar mucho más en el tiempo, y se puede compaginar con otras propuestas diferentes. No tiene fecha de caducidad.