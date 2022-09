La 11ª edición de la Muestra de Cine de Ascaso que, un año más, ha convertido a la aldea del Pirineo aragonés, durante tantos años casi abandonada, en un hervidero de actividad en torno al cine independiente y de autor, con éxito de público y la incógnita sobre su futuro. «Si la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón quiere, el año que viene volvemos a vernos aquí», cerró Miguel Cordero, codirector de la muestra.

En la última jornada, cientos de personas se acercaron a Ascaso para participar en la cata de vinos patrocinada por Bodegas Enate, la comida popular que regresaba tras los dos años de pandemia, y el baile en la plaza al son de la música de La Orquestina del Fabirol, que por unas horas recordó a cuando, muchas décadas atrás, todas las casas del pueblo estaban habitadas. «Ver esta plaza llena, con tanta gente disfrutando, es lo que da sentido a organizar una muestra de cine aquí. Recuperar la vida en Ascaso era uno de nuestros principales objetivos cuando iniciamos esta aventura», destacó Miguel Cordero.

La muestra ha contado con el trabajo voluntario de un equipo de más de treinta personas llegadas de diversos puntos del país y sin embargo, «su continuidad está en serio riesgo por la irresponsabilidad de algunas administraciones, como el Gobierno de Aragón, que a estas alturas del año aún no ha convocado las ayudas para festivales culturales de 2022», lamentó el propio Miguel Cordero.

«Una asociación pequeña, sin ánimo de lucro, como la nuestra, no tiene la capacidad económica para afrontar la complejidad organizativa y, sobre todo, el gasto que supone preparar un festival que ha ido creciendo año tras año y que incluso ha logrado repercusión internacional, sin saber si puede contar con el apoyo de las administraciones. Reducir la calidad no es una opción, no tendría sentido», advirtió.