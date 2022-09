Kase.O publicará el viernes un tema de su nuevo 'divertimento'

Kase.O acaba de anunciar que el primer single del que será su tercer ‘divertimento’ saldrá a la luz este viernes 9 de septiembre. ¿Con quién? En esta ocasión, el MC zaragozano ha contado con los malagueños Foyone y Sceno con los que ha compuesto ‘Salud y libertad’.

Este tema será un adelanto del próximo ‘divertimento’, el nuevo proyecto en el que anda enfrascado Javier Ibarra y del que ya se han publicado dos volúmenes (el primero que contenía ‘El gordo que la pisa bien’ y ‘Tiranosaurius Rex’ en colaboración con Harto y Escandaloso Xpósito) y el segundo (Ringu dingui, con SFDK; y ‘Bécquer’, con el violinista Ara Malikian). Bien es cierto que el segundo volumen salió publicado en abril de 2021 y, desde entonces, no había visto la luz ningún tema nuevo de Kase.O. Y es que el zaragozano se encuentra inmerso en una gira larguísima con su proyecto Jazz Magnetism hasta marzo de 2023, momento en el que ya ha anunciado que hará un “parón indefinido” de los escenarios.

Con estos ‘Divertimentos’, Kase.O da un paso más en su relación con la industria tratando de adaptarse a los nuevos tiempos tal y como explicó él mismo en una entrevista a este diario: «Va en contra de la tradición y yo tenía mucho miedo a salir de ella. Como soy un dinosaurio, mi rollo es sacar un disco cada 5 años o cuando haga falta y hacer mi gira, lo que me ha ido bien no tocarlo. Ahora la dinámica es otra, los chavales sacan single tras single, no encuentras un cedé suyo en la tienda pero tienen seguidores para parar un tren. Observando esta tendencia no te da miedo adoptar este modelo porque no estás inventando nada así que de un día para otro cambié esa filosofía. Y, por otro lado, también me apetece tener todo el año ‘feedback’, sacar cada tres meses un par de canciones porque el público te retroalimenta y esa necesidad de estar en el candelabro ha ganado».

Además, ya está disponible el vinilo del volumen 2 de sus 'Divertimentos' que ya se puede reservar para recibirlo a partir del 16 de septiembre con una tarjeta firmada por el propio Kase.O.