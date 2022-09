Crítica de Javier Lahoz de 'Las películas que no vi con mi padre': En el nombre del padre

Yo ya intuía que este libro iba a tener su miga. El cine ha sido siempre para mí aprendizaje y refugio, y soy de la generación que corría a leer la prensa en busca de la programación televisiva y así conocer qué películas iban a ser emitidas durante la semana. Durante la espera había incluso algo de ritual, celebrando la oportunidad de ver alguna inédita y no otra que ya se hubiera repetido mil veces. Por supuesto la figura paterna había contribuido a que esa pasión se desarrollara, lo que añadía a dichos momentos un poco de magia y muchas expectativas. Y fuera de casa, ilusiones encontradas en el cine matinal y en el de los sábados, en los cines de estreno y en los de reestreno, en los de los barrios y en los del centro, todos ellos enormes como si de túneles kilométricos se tratara. Cines en los que se aplaudía al término de la proyección.

Y ahora he leído a Alberto Moreno, he disfrutado de 'Las películas que no vi con mi padre' y los recuerdos emergen de nuevo. Escribe con humor y nostalgia, ayuda a descubrir momentos que se esfumaron de la memoria y se maneja con habilidad y con agilidad en la aventura de nombrar títulos que pudieron ser y no fueron y títulos que lo fueron a pesar de todo. No he dejado de deslizarme por sus páginas atrapado por las reflexiones que a veces creí adivinar frente a la pantalla. Los viejos argumentos ya no parecen viejos, las modas se ocupan de hacerlos ir y venir y lo que un día quedó obsoleto se ha consolidado de repente como clásico imperecedero. Y ciertamente, una de las principales conclusiones a las que he llegado es que me resulta hermoso que la ficción se construya para ser compartida, y que perdure en el tiempo para que la existencia futura no tenga que vérselas con demasiados momentos vacíos.

Se nota que conoce a la perfección el séptimo arte porque de inmediato los datos fluyen y el entusiasmo se transmite. No hay mayor transmisor del entusiasmo que la palabra. Alberto Moreno es de los míos. Leo y releo porque en sus líneas, en sus párrafos, en sus listas, encuentro algunas de las imágenes que mi interior alberga y que en buena parte me han convertido en la persona que soy. Mientras que Terenci Moix afirmó descubrir el mundo real a través de aquellas historias de amor y lujo, y Guillermo Cabrera Infante tenía que elegir entre cine y sardina porque no había dinero que permitiera costear una entrada y una merienda a la vez, Alberto Moreno asiste emocionado al encuentro con su padre y al encuentro con su hijo en diferentes tiempos pero en un único espacio: la sala de cine que aglutina los sueños.

El cine es el vehículo elegido con el que pasearse por un sinfín de emociones que, en su afán por rastrear en el pasado, aguardaban el momento de salir afuera y coger aire. El propósito de despertar inquietudes en las nuevas generaciones, tomando como referencia los precedentes vividos con los progenitores, y que hoy se reconocen sin titubeos, es esencial. La revolución tecnológica de las últimas décadas ha convertido los hábitos en otra cosa, y la inmediatez se ha impuesto dando muerte a la espera y al deseo de anticiparse. Hay que aprovechar mientras se pueda elegir sin soltar la mano de los pequeños, a sabiendas de que esas primeras películas acabarán convertidas en un recuerdo valioso que de una u otra forma merecerá ser retenido. Y si se nos olvidó, insistiremos en investigar y alcanzar esa luz infinita. El autor exige que se recupere su propia infancia, incapaz de olvidar que allí se gestaron acciones y reacciones, amistades efímeras y personajes reales e irreales que jamás se han marchado del todo.

Publicada por la editorial Círculo de Tiza, esta obra encierra verdades que desafían a cualquier fantasía, no importa que las haya para todos los gustos y para todos los públicos. Me he sentido partícipe de un viaje, porque el autor recorre miradas hasta colocarse delante de la de quien también se quedó boquiabierto alguna vez aguardando la llegada de una historia que le condujera a ese lugar único del que nunca se regresa igual. Estudioso del cine, periodista de profesión, director de la revista 'Vanity Fair' y elaborador de listas que nos guían a los que no las hacemos, quizás porque nos saldrían inacabables. 'Las películas que no vi' con mi padre es un libro muy especial que merece ser leído antes de que alguien se atreva a adaptarlo al cine.