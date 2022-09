El ciclo Jazz & Más vuelve tras el verano a la mítica sala de conciertos Rock and Blues Café de Zaragoza. El cartel cuenta con diez fechas que incluyen a grupos nacionales como Carmen Vela, Felix Rossy, Andreu Domenech Quartet o Suite Trio, internacionales de la talla de Jesús Molina Quartet, o propuestas aragonesas tan interesantes como los zaragozanos Dynamophone (que actuó el pasado fin de semana) o los oscenses Liquid Mind. Los conciertos son gratuitos, en domingo y a las 20.00 horas.

La programación continúa el 11 de septiembre con Carmen Vela, compositora, directora de escuela musical y flautista de jazz. Se mueve entre el jazz, la música brasileña, el flamenco y la improvisación.

Felix Rossy actuará el 18 de septiembre. Este joven trompetista y compositor llega al Rock and Blues para presentar su último proyecto discográfico: Félix Rossy [Quintet Live], Looking at the Surroundings (Underpool, 2020). A los siete años comenzó a tocar la trompeta, entonces el instrumento de su padre y creció mamando música y formándose de una manera intuitiva merced a los consejos paternales y los de otras primeras figuras que solían frecuentar el hogar.

Cerrará el mes de septiembre el día 25 la banda oscense Liquid Mind. Gregory Porter Jr., José James, Kurt Elling… son algunas de las referencias que acuden a la mente al escuchar la voz de Jorge y los arreglos de este grupo de músicos oscenses. Todos ellos con amplia formación y experiencia en escenarios, aúnan virtuosismo, saber hacer y expresividad para interpretar grandes temas clásicos arreglados para llevarlos a una sonoridad acorde a nuestro tiempo, conservando su sabor original y composiciones propias.

El programa en octubre

Andreu Domenech Quartet actuará el 2 de octubre. Los barceloneses exploran la sonoridad del saxo barítono mediante melodías con colores jazzísticos y de raíz. El 23 de octubre visitará el Rock and Blues los madrileños Fatbeat. El grupo nace en 2009 como un proyecto de cinco músicos que buscan un sonido propio y un repertorio original en la escena madrileña. En su estilo encontramos multitud de referentes de estilos diversos desde el pop, el jazz, el rock, la música clásica del siglo XX, etc.

El 30 de octubre los protagonistas serán los barceloneses DDM Trio. Presentarán su disco Arachnology, un proyecto de composiciones propias que reúne y pone en común todas las vertientes de la música que apasiona a sus integrantes, dirigidas hacia la versión más creativa y sin complejos del jazz moderno y actual, influenciados por artistas como Avishai Cohen, The Bad Plus o Josuah Redman, entre otros, en una sugerente búsqueda de todas estas variantes musicales a través del formato de trío.

El ciclo terminará en noviembre con las actuaciones de Suite Trio (6 de noviembre), Xavi Reija (13 noviembre) con su jazz-rock y el conjunto colombiano Jesús Molina Quartet (27 noviembre), liderado por uno de los pianistas con más impacto de su generación a nivel internacional.