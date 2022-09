La maquinaria Ixo Rai! vuelve a detenerse. Lo que aún no está claro es si se trata de un adiós definitivo o de un hasta luego. Más que nada porque ni ellos mismos lo saben. Hace solo un año, también parecía imposible que los doce integrantes de la mítica banda de folk-rock aragonés volvieran a juntarse tras 20 años separados y se consiguió. El pasado 23 de abril ofrecieron un concierto ya histórico en el pabellón Príncipe Felipe y este verano incluso se han embarcado en una inesperada gira. Este jueves han anunciado el que podría ser su último concierto (se celebrará el 7 de octubre en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza), aunque ellos no cierran la puerta del todo a un posible regreso puntual.

"Lo hemos dicho tantas veces que ya nos da un poco de vergüenza decir que se acabó Ixo Rai!. Ahora mismo nos planteamos que esta será nuestra última actuación, pero no queremos que nadie nos eche en cara si dentro de 3 o 4 años surge otro concierto, porque podría ser", ha indicado Jota, el cantante de la banda. Lo que sí está más claro es que el grupo ya no volverá a crear nueva música. "No podemos vivir solo de hacer conciertos nostálgicos", ha indicado Jota, que ha apuntado que cada uno de los doce miembros tiene su vida y se antoja harto complicado compatibilizar esas agendas.

Sea como sea, el grupo se queda con el buen sabor de boca que les ha dejado esta inesperada gira de verano. "Ha sido increíble el cariño que nos ha transmitido el público", ha destacado el bajista de la banda, Alfonso Urben. Este pequeño 'tour' les ha llevado a tocar en Zaragoza, Villanueva de Gállego, Huesca, Barbastro, Ejea y Alcañiz. Esta última parada tendrá lugar este próximo domingo a las 23.00 horas en el marco de las fiestas patronales de Alcañiz, así que aún queda otra oportunidad para escucharles.

El directo que la banda ha preparado para el 7 de octubre, solo un día antes del pregón de las Fiestas del Pilar, será muy especial, porque se subirán al escenario artistas de la talla de Amaral, Artistas del Gremio, La Ronda de Boltaña, Jorge Asín, María José Hernández, Santiago del Campo, del grupo Los Especialistas, y el jotero José Luis Urbén. La actuación comenzará a las 22.30 horas, mientras que a las 21.00 horas actuarán los Artistas del Gremio.