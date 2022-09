El respeto, esas dos palabras que no terminan de caer de la boca de ciertos toreros una y otra vez. Ese «baja tú» con el que responden desde la arena a su cliente. Y ese dedito en el ojo de Cayetano en Tarazona hace cuatro días a un espectador cuando aquel le dijo no durante la vuelta al ruedo, moviendo el índice. El respeto. El que no ha tenido esta tropa, no con el viejo Zúñiga, sino con Zaragoza. Qué desahogo. Arrieros somos. «Búfalo, ¡tomo nota!».