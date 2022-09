Barcelona 1907. Paquita es modista y vive una triste realidad; su jornal es el único y escaso sustento de la familia. A duras penas, aconsejada por una artista que cree en su aptitudes, se ve obligada a dedicarse al género ínfimo, tan en boga en la postrimerías del novecientos. De un duro comienzo en los escenarios, pasa a la fama arrolladora con un ritmo frenético, de La Bella Raquel, a Raquel Meller. Por su vida se suceden los amores en sus dimensiones varias, el desasosiego, la incertidumbre, el olvido… Las torres se levantan y caen. Se impone en los teatro y las pantallas del mundo entero. Su arte desmenuza todo el espectro de sus posibilidades interpretativas que se acumulan en un buen número de ellas.

En resumen, es la historia de Raquel Meller y en la que se basa el espectáculo 'Por los ojos de Raquel Meller' que, desde este jueves y hasta el domingo, se puede ver en el Teatro del Mercado de Zaragoza de la mano de Teatro Tribueñe.

"El espectáculo no es una biografía exacta porque no nace con la intención detectivesca o historicista; más bien ofrece unos ambientes, un aliento femenino, un deambular poético por los hechos. A veces se da una pirueta, otras un trago amargo, las más una intuición acertada o un desengaño. Raquel Meller recibió en vida todos los laureles y conoció el rechazo como todos los grandes del tablado", explica el director de la producción, Hugo Pérez de la Pica, que prosigue: "No pretendemos hacer justicia más que con nosotros y encontrar a nuestra Raquel por un instante, gracias a la bendita magia del engaño teatral. Al que no se haya acercado a su figura, sorprenderá el alcance de esta semiolvidada cancionista-actriz, ya que su vida está marcada por el éxito masivo, sin precedentes; es incomprensible que su mito no habite en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones. Fue una pionera, no solo en la emancipación de las libertadas de la mujer (de lo que seguramente no era consciente), sino lo que es más importante, en la expresión artístico espiritual de la individualidad".

Helena Amado, Candelaria de la Serena, Carmen Rodríguez de la Pica, Matilde Juárez, Rocío Osuna, Badia Albayati, Iván Oriola y Zalo Calero conforman el elenco de una obra que se representará a las 20.00 horas jueves, viernes y el sábado y a las 19.00 horas el domingo.

Esta obra ya estuvo en el Teatro Principal de Zaragoza en el año 2011 y ahora regresa después de haber cosechado un gran éxito tanto de público como de crítica en casi todos los lugares por donde ha podido ser representado.

Las entradas para el espectáculo, recomendado para un público a partir de 10 años, cuestan 20 euros, y ya se pueden adquirir tanto en la web y los cajeros de Ibercaja como en la del Teatro del Mercado y en las taquillas del Teatro Principal.

'Por los ojos de Raquel Meller' es el estreno de la temporada del Teatro del Mercado que vuelve a apostar un año más mayoritariamente por la presencia de artistas aragoneses. Una iniciativa que cuenta, como los datos demuestran con el beneplácito del público.