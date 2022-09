Este jueves se celebra el preestreno del documental 'Labordeta, un hombre sin más', a partir de las 20.00 horas en los cines Palafox. El filme, que será estrenado oficialmente el próximo viernes 23, ha sido presentado en la Fundación José Antonio Labordeta con la presencia de los dos directores, Paula Labordeta -hija del cantautor- y Gaizka Urresti; Juana de Grandes, viuda de Labordeta y presidenta de la fundación; y Francisco Querol, director general de la CARTV.

Al evento de esta tarde han confirmado su asistencia varias personalidades políticas, como el presidente de la DGA, Javier Lambán; el alcalde Azcón y la vicealcaldesa Sara Fernández; los consejeros José Luis Soro y Felipe Faci; o el expresidente del Gobierno de Aragón, Santiago Marraco. También asistirán personalidades de la cultura nacional, como Miguel Ríos, y de la cultura aragonesa. En total, casi 1.000 personas disfrutarán de esta premier en exclusiva. "Hemos tenido propuestas para hacerlo en Madrid, donde iremos el lunes, pero queríamos estrenarla primero en Aragón", ha afirmado Urresti, quien también es productor de la película.

'Labordeta, un hombre sin más' repasa los momentos vitales que convirtieron al aragonés en uno de los personajes más queridos del territorio. Sus poemas, canciones -himnos, más bien- y su '¡A la mierda!' encontrarán una explicación a través del José Antonio Labordeta más íntimo. Un "viaje" muy familiar en el que el propio cantautor será partícipe, gracias a un diario inédito que su viuda, Juana de Grandes, localizó por casualidad durante los rodajes.

La familia, protagonista

El peso familiar, por tanto, es clave en el desarrollo del filme. "La película que vais a ver lleva fraguándose en la mente de mi hija Paula (Labordeta) muchísimos años", ha asegurado Juana de Grandes, a lo que ha añadido: "Con su muerte, cogió el toro por los cuernos y, tras hablar de cantidad de cosas, me dijo que quería que yo fuese la columna vertebral". "La idea surge de todas las vivencias que tiene una al ser la hija de Labordeta. Era un luchador incansable, como escritor, como padre, como político", ha señalado la codirectora, quien además ha destacado el papel que tuvo el funeral de su padre. "Sabíamos que iba a venir gente a las Cortes, pero cuando ves a más de 50.000 personas... El recuerdo de ese día es más físico que visual. Te das cuenta que eso no se puede dejar caer, y una vez nos separamos del dolor retomamos el proyecto", ha subrayado Paula Labordeta.

"Era un reto, porque el protagonismo es de la familia. Eso le da un aspecto más universal, conozcas o no a Labordeta", ha apostillado Urresti. El productor, además, ha querido resaltar que el filme "está hecho desde Aragón para el mundo" y que los aragoneses, al verlo, "van a amar y entender más esta tierra". "Si Aragón se identifica con alguien es con Labordeta", ha señalado el director, que pese a ser vasco de nacimiento, es un "aragonés de adopción", como él mismo se ha definido. En esta línea, Urresti ha reconocido que no dudó ni un instante cuando Paula Labordeta le propuso producir y codirigir este documental, algo que, asimismo, era "lógico" por su trayectoria, con participaciones destacadas en documentales de aragoneses tan ilustres como Luis Buñuel o Segundo de Chomón.

Una de las anécdotas más emotivas del rodaje fue, precisamente, la aparición del diario inédito, escrito por Labordeta entre 1964 y 1978. "Era desordenado, pero lo guardaba todo", ha recordado su mujer. "Encontré un cuadernito colegial, muy humilde, que tenía garabatos, tachones... Esperé a leerlo por la noche, y tardé días en contárselo a mis hijas. Me quedé sorprendida porque no tenía mucha conciencia de que existiera", ha reconocido De Grandes. "Se me remueven muchas cosas. En el diario descubrí que en esa época se planteó muchas cosas. Era un adelantado y seguramente, en esta época, no nos hubiéramos casado, pero él lo asumió. También se observa en sus apuntes el aspecto más importante, él quería ser escritor. Hubiese dado cualquier cosa por escribir una gran novela", ha desgranado emocionada.

Un filme muy aragonés

En cualquier caso, si algo va a tener el documental, es una muestra del aragonesismo de Labordeta. Una mirada, íntima pero certera, al porqué de sus decisiones, de sus expresiones, de sus poemas o de sus canciones. Tanto es así, que su hija, Paula, recomienda verlo en más de una ocasión, pues "hay muchos detalles que se aprecian en segundas y terceras veces". Francisco Querol, por su parte, ha resaltado que los referentes "no se imponen, se eligen", y que el pueblo aragonés "ha elegido a Labordeta". "Se ha convertido en un lugar donde encontrarnos y donde nos reconocen", ha sentenciado.

Una película que, a partir de la próxima semana, se estrenará en toda España, y que no estuvo cerrada hasta el último momento. "Iba a estrenarse en 2020, pero se fue retrasando. Cuando estábamos con los detalles finales, apareció Paula con una caja llena de materiales, con bobinas que digitalizamos y en la que aparecen imágenes del viaje de novios de José Antonio y Juana, o del Teruel de los años 60", ha comentado Gaizka Urresti, quien ha concluido: "El filme está hecho pensando en el espectador de cine, verlo solo en casa no es lo mismo".