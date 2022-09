Liuba María Hevia (actúa en las Esquinas): "Las canciones no cambian el mundo, pero lo ponen más bonito"

Liuba María Hevia llega al Teatro de las Esquinas este sábado, a partir de las 21.00 horas, con su gira 'Tantas vidas'. La cantautora, que ha publicado más de 20 discos, es una de las principales representantes del movimiento de la Nueva Trova cubana.

¿Qué se va a encontrar el público zaragozano en el Teatro de las Esquinas?

El público va a encontrar un recorrido por los temas emblemáticos de mi carrera. También será una presentación para el público español, porque hacía unos cuantos añitos que no estaba por España.

Como dice, va a repasar los temas más queridos de su discografía. ¿En qué momento musical se encuentra?

Una siempre es un tanto adolescente en la creación. Acabo de terminar un disco con elementos diferentes. Estoy en un momento donde me gusta decir más con menos, un momento de maduración. Los discos son como casas, como fundar familias. Tengo mucha ilusión con este concierto porque es eso, compartir vida. Una es cronista de lo que escribe, de sus viajes, y va contando su vida. Trabajo géneros muy diversos asociados a la canción trovadoresca: la guajira, el son, el bolero…

Con esa mezcla de estilos, ¿cómo le gusta definirse?

Soy una cantautora cubana muy comprometida con la música y con la cultura de mi país. Me identifico mucho con nuestra música trovadoresca, con la canción de autor, que siempre propone con cuidado y delicadeza. Soy una entre tantas buenísimas trovadoras y trovadores que hay en mi país, una más de una gama de colores que somos herederos de la vieja trova cubana.

¿Dónde nace su inspiración?

Es una característica de todos los trovadores el deseo de conectar a partir de los misterios de cada pueblo en su música y en su cultura, es una delicia.

Su música siempre se ha relacionado con la nueva trova, un movimiento que surge en los 60 muy ligado a la revolución.

El movimiento de la nueva trova como tal no existe realmente, pero fue muy importante en su esplendor, un momento en el que el mundo era muy diferente. Pero se sigue haciendo canción trovadoresca con temas muy diversos. La cotidianeidad es una constante, el amor… Yo soy muy simbólica, de sentimientos. Hablo de la vida, de las cosas que nos mueven.

¿Qué opina de la evolución de Cuba y Latinoamérica en los últimos tiempos?

Dicen que las canciones no cambian el mundo, pero yo creo que lo ponen más bonito y esperanzador. El mundo entero está de cabezas, estaría hablando de un tema del que ni soy especialista ni me corresponde. Yo digo lo que siento a través de mis canciones. El mundo está muy oscuro, pero la canción de trovadores es para aclararlo y ponerle luz y esperanza. Soy una mujer apegada a la esperanza y lo seré hasta el último día de mi vida.

Latinoamérica tiene mucho que contar.

Por supuesto. La belleza de la gente, la mirada soñando un mundo mejor donde quepamos todos. El respeto, los espacios de cada cultura, la transmisión de esa belleza, de los abuelos…Son cantos a la familia. Hablando de la familia hablas de todo. Es el centro del equilibrio, de la belleza.

Imagino que poder transmitirlo debe ser un orgullo.

Es un orgullo y una responsabilidad con el hoy, con el mañana, con el ayer. Es mantener un trabajo, cuidarlo y respetarlo cada día más, con el mismo cariño que la gente recibe nuestra música, muchas veces en otros continentes y sin tener nuestro mismo idioma. Es una responsabilidad con mayúsculas.

Su relación con España también viene de lejos.

Soy nieta de asturianos. Mi abuelo fue uno de esos tantos españoles que viajó a América y no pudo ni volver a ver a su familia. Los cubanos y muchos países de América tenemos vínculos muy grandes con España, pero en mi caso particular amé España y la visité con el pensamiento de cuando fui niña. Mi abuelo nunca dejó de recordar su casa, sus calles, sus hermanos, el río, la vida. Me regaló esa mirada y por eso es tan emocionante para mí. Tengo una identificación especial con los autores de allá. Quién no tuvo la influencia de Joan Manuel Serrat. Sin estos cantautores, la música que hacemos sería diferente. Es un privilegio para mí regresar a España y poder cantar, igual que haber trabajado con Ana Belén o con Pedro Guerra.

Además, en los últimos años la música latina está en auge.

Pienso exactamente eso, y es por el valor que tiene. Ha habido un elemento importante que ha sido la identificación con esa música, que ha calado en diferentes continentes. Cantarle a la belleza es una necesidad, para mí es lo primero. Mientras haya gente queriéndolo hacer desde su cultura estamos a salvo.

En su caso, además de esta gira, está preparando un nuevo disco. ¿Veremos en Zaragoza algún adelanto?

En Zaragoza presento a modo de estreno dos o tres temas del disco nuevo. Los single comenzarán en septiembre y en octubre o noviembre saldrá el disco entero. En este disco, 'Para volverte a ver', la mitad de las canciones nacieron en el confinamiento, viviendo estados de ánimo muy diversos. Zaragoza va a ser un pequeño anticipo.

Un disco que, como dice, irá orientado a la belleza después de los tiempos que nos ha tocado vivir.

Es un disco esperanzador, aunque habla de zonas tristes y oscuras. La balanza llevó el disco a lo positivo, a defender el mañana desde un hoy positivo. Hay un single, 'Valga que se, valga que soy', que habla un tanto de eso, de lo que representa el ayer y lo importante que es defender el hoy para el mañana.