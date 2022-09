El punk muere con la reina

El pasado 8 de septiembre toda la escena internacional puso su mirada en el Reino Unido. Ese día, con la muerte de Isabel II, las islas vieron como perecía un reinado que había formado parte de sus vidas durante los últimos 70 años. Ironías de la vida –o de la muerte, en este caso–, tan solo un día antes llegaba a España la serie 'Pistol' (disponible en Disney+), un drama biográfico que cuenta la historia de los Sex Pistols, la icónica banda británica que revolucionó el rock y el punk británico a finales de los 70 con sus letras provocadoras, sus conciertos caóticos y sus códigos de vestimenta únicos.

Basada en 'Lonely boy: Historias de un Sex Pistol', libro publicado en 2017 por Steve Jones (guitarrista y fundador), los seis capítulos de la serie de FX creada por Craig Pearce y dirigida por Danny Boyle ya habían sido estrenados el 31 de mayo en otros países, pero no fue hasta el pasado 7 de septiembre cuando Disney+ los ofreció en España.

Seis capítulos, titulados como 'tracks' (pistas) como si de un disco se tratase, que siguen la trayectoria de la banda desde antes de su génesis a través de la figura del propio Jones (Toby Wallace). Un intento de poner orden –o cronología, al menos–, si es que eso es posible, a la frenética vida del grupo que puso patas arriba a todo el país, llegando a colar su particular versión del 'God Save the Queen' en lo más alto de las listas de la 'BBC', interpretándola en un paseo en barco por el Támesis durante el Jubileo de Plata de la reina, motivo por el cual fueron arrestados.

En toda esta coincidencia de fechas, el cantante de los 'pistols', John Lydon –'Johnny Rotten' en honor a sus dientes "podridos"– decidió dar su pésame a la Familia Real británica a través de Twitter. Lejos de mostrarse provocador, el compositor de la letra del 'God Save The Queen' punk se unió a las muestras de afecto y respeto a Isabel II. Ante el, cuanto menos, curioso hecho de que el creador de frases como, por mencionar una parte suave, 'Dios salve a la reina, porque los turistas son dinero, y nuestra figura decorativa, no es lo que parece ser', se mostrase así de respetuoso, las reacciones no se hicieron esperar. Como respuesta, Lydon acusó al resto de miembros de la banda de aprovecharse de la muerte de la reina en su beneficio. Y, además, acompañó ambos comunicados –para sumar un poco más de estrambotismo al asunto– con la misma imagen que los Sex Pistols emplearon para caricaturizar a Isabel II en 1977 con su 'single'.

En cualquier caso, esta situación evidencia que el Reino Unido en el que Steve Jones, Johnny 'Rotten', Sid Vicious y compañía detestaban vivir ya no existe, más preocupado ahora por el Brexit y por las fiestas de su ya ex primer ministro. La reina ha muerto, y con ella parece haberse ido el punk.