El nuevo curso incluye propuestas tan consolidadas como el Festival Iberoamericano de Teatro, el ciclo Les Refusés o la Muestra de Teatro Amateur. Además, la música regresa a la sala del Parque del Agua con los conciertos de Ángel Petisme (el 21 de octubre) y el espectáculo de tango del grupo Malevaje (el 27 de octubre). Con su nueva programación, Arbolé aspira a recuperar el público perdido durante la pandemia, si bien el teatro ya se sitúa en cifras próximas a las de antes de la irrupción del covid. "Lo que más nos está costando recuperar es el público que acude a la programación regular, pero somos optimistas", ha indicado Esteban Villarrocha, gerente de Arbolé.

La temporada arrancará este domingo con el estreno en Zaragoza de la obra para público infantil 'La biblioteca imaginaria', una producción propia de Arbolé que continúa el camino iniciado con la existosa 'Leocadia y los ratones'. Este no será el único estreno de la temporada, ya que entre el 7 y el 16 de octubre aterrizará en Arbolé la comedia musical 'Aquí no hay playa'. "Se trata de un espectáculo muy fresco y verbenero, con canciones de los 70 y los 80 idóneo para los Pilares", ha dicho su director Mario Ronsano, responsable también de 'Peliculeras'.

Por otra parte, el 22 de septiembre se inaugurará el IX Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que tendrá lugar hasta el 2 de octubre, con nueve funciones, este año para niños y adultos, a cargo de seis compañías de Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador y España. Con este festival, Arbolé sigue apostando por la vanguardia y la tradición del teatro iberoamericano y consolida los lazos entre Zaragoza y "el continente hermano".

En esta nueva temporada, se celebrará la octava edición del ciclo Les Refusés, un programa que demuestra el apoyo de Arbolé a un teatro diferente, muy personal, y de complicado encaje en el circuito escénico más comercial. En el ciclo, que se inaugurará el 3 de noviembre y se prolongará hasta el 22 de diciembre, participarán nueve compañías de Asturias, Valencia, Madrid, Baleares, Navarra, Andalucía y Aragón. Todas ellas protagonizarán 16 representaciones con espectáculos de danza, títeres, teatro de actor y una proyección de cine: 'Moira'. La programación completa de Festival Iberoamericano y de Les Refusés puede consultarse en la web del teatro.

Por otra parte, su escuela de teatro para niños comenzará un nuevo curso en octubre (plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre), mientras que Arbolé afrontará un curso más, y ya van 30, sus Campañas de Audiencias Escolares. Este año están dirigidas a Infantil y Primaria, con visita al teatro y la puesta en escena de obras de su propio repertorio. Además, el espacio acogerá en 2023 la III Muestra de Teatro Amateur.

Desde 1990, Arbolé ha congregado a más de 750.000 espectadores, un tiempo en el que ha recibido el apoyo de las instituciones. Buena muestra de ello es la presencia en la presentación de la vicealcaldesa Sara Fernández y del director de Cultura de la DGA, Víctor Lucea, quienes han calificado a Arbolé como un "buque insignia de la cultura zaragozana".

Para el Pilar, los Títeres de Cachiporra en la calle Moret

El Teato Arbolé celebrará un año más las fiestas del Pilar con sus tradicionales Títeres de Cachiporra. En esta ocasión, su barraca no se instalará en la plaza de los Sitios como es habitual, sino que se ubicará en la cercana calle Moret. Pelegrín y sus amigos protagonizarán un total de 50 funciones en diferentes horarios para niños a partir de los dos años. Esta no será la única propuesta de Arbolé para los Pilares, ya que su sala del Parque del Agua acogerá la comedia musical ‘Aquí no hay playa’, un espectáculo protagonizado por las actrices Vicky Tafalla y Esther Ferrández.