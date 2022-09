'Oregón TV' ha decidido rendir un particular homenaje al Estatuto de Autonomía de Aragón, que este año celebra su 40 aniversario. El popular programa de Aragón TV presentará en el Teatro Principal, desde este miércoles y hasta el próximo domingo día 25, su espectáculo '40 años no es nada. Autonomía living a celebration'. El coliseo zaragozano acogerá, de este modo, a los personajes más ilustres del fenómeno televisivo que lleva parodiando a la sociedad aragonesa casi una década.

"Va a ser como un 'Saturday Late Night', pero de la Ribera del Ebro". Así han definido los actores el espectáculo que se estrena en el Principal, en un acto de presentación celebrado este martes en el propio teatro zaragozano con la presencia, además del elenco, de la vicealcaldesa Sara Fernández; el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, y la directora de medios de CARTV, María de Miguel.

La representante de la corporación pública aragonesa ha reivindicado la importancia del Estatuto, sin el cual "no sería posible contar con medios públicos". Asimismo, De Miguel también ha subrayado la principal tarea de 'Oregón Televisión' durante todos estos años, que no ha sido otra que la de permitir a los aragoneses "conocernos mejor", además de "reírnos de nosotros mismos".

Un espectáculo original

'40 años no es nada' va a ser, según Luis Rabanaque, uno de los actores de 'Oregón TV', un espectáculo "original y único para esta semana". Los textos de Marisol Aznar, Samuel Zapatero y Jorge Asín reinterpretarán, de forma "totalmente libre", las principales tramas y 'sketches' del exitoso programa aragonés sin perder, eso sí, su característico humor somarda y surrealista. Durante los cinco días que el 'show' va a estar en cartel, pasarán por las tablas del Principal no solo sus personajes más actuales y fijos, sino también otros antiguos que supondrán "una auténtica sorpresa para el público".

Además, por primera vez 'Oregón Televisión' cambiará las cámaras por el directo, en una ocasión "única" pues, aunque varios de los actores del reparto habían coincidido parcialmente en otras obras, será el estreno de todos juntos sobre las mismas tablas, a excepción de unos espectáculos musicales que se llevaron a cabo hace años en unas fiestas del Pilar. Al respecto, Rabanaque ha asegurado que para los cómicos es "un auténtico privilegio" el poder "escuchar las risas del público en directo", algo que ha refrendado Marisol Aznar: "Es cierto que la gente tiene la sensación de que estamos dentro de sus casas, pero nosotros no podemos verlos, así que estas funciones van a ser un regalo para nosotros".

La estructura del 'show' también será muy particular, preparada con mimo para la ocasión. "No va a ser muy lejano al programa de televisión", ha comentado Asín, aunque la principal novedad estará en el formato, simulando una gala de premios con "personajes inimaginables", de distintas épocas y ámbitos. Tanto es así que incluso algunos de los responsables, como la propia María de Miguel, han admitido "no conocer demasiado" de lo que va a suceder en los próximos días en el Teatro Principal.

Funciones únicas

Con todo, el espectáculo no parece tener previsto ir más allá de las funciones de esta semana. En ese sentido, Jorge Asín ha explicado que se trata de una producción "bastante costosa" como para ser desplazada a otros puntos de la geografía aragonesa, la cual requeriría "estructuras que de momento no están". Por tanto, se espera una gran afluencia de público durante los cinco días que el 'show' estará disponible en Zaragoza. De hecho, tan solo quedan unas pocas entradas disponibles, y para el sábado se ha tenido que añadir una representación extra ante la alta demanda.

Así pues, '40 años no es nada' estará en el Teatro Principal desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de septiembre. El horario habitual de las funciones será el de las 20.00 horas, salvo el domingo, que se adelanta a las 19.00 horas, y la propia representación añadida el sábado, que se celebrará a las 17.30 horas. Las entradas pueden adquirirse tanto en la página web del teatro como en sus taquillas, con un precio que oscila entre los 5 y los 25 euros.