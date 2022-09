Juan Bolea (presenta su primer corto): "El cine tiene que basarse en los grandes personajes"

Juan Bolea ha sustituido, al menos temporalmente, la pluma por la claqueta. El reconocido escritor ha presentado este lunes en los cines Aragonia su primer cortometraje, 'Pálido monstruo', inspirado en la novela homónima que Bolea publicó hace una década. En los casi 15 minutos de trama, y de una forma vertiginosa a la par que cuidada, se plantea la solución de un misterioso crimen que implica a abogados y al mundo de la política, con el protagonismo claro de Fidel Paternoy, uno de los grandes personajes del repertorio del novelista. De hecho, la calidad de dicho personaje ha sido una de las principales razones por las que Juan Bolea ha decidido reencarnarlo en las pantallas con 'Pálido Monstruo'. «Para mí, (el título) es la historia de una obsesión por su protagonista, Fidel», explica Bolea, a la par que añade: «Es un personaje muy complejo y seductor, con muchos matices. Seduce al lector y, ahora, al espectador. Es muy carismático e inteligente, llevarlo al cine ha sido una experiencia maravillosa». Además, el autor cree que han conseguido «sintetizar toda la historia de la novela», dotándola, según Bolea, «de una nueva vida».

El género tampoco es casual. El cine negro, al igual que su pariente novelístico, «llega al público con gran facilidad», comenta el novelista. «Presenta un enigma con acción, profundidad, dinamismo... Es un género muy clásico y permanente», prosigue Bolea. El filme fue rodado el pasado mes de junio en diferentes espacios de la capital aragonesa, y cuenta en el reparto con Sara de Leonardis, Alberto Santos y Luis Trébol, además del propio escritor y guionista. En este sentido, este hecho ha sido el que ha facilitado esta particular transición del papel al cine. «Ha sido una experiencia muy natural, no he notado un salto extraño. Al final, los protagonistas son míos y los conozco bien. De hecho, creo que he podido trabajar bien porque interpretaba a un gran personaje, si no igual no hubiera podido hacerlo», afirma Bolea, que sigue: «La experiencia es impagable».

Por otro lado, precisamente la elección de los personajes es una de las claves para una incursión que no tiene visos de detenerse en 'Pálido Monstruo'. «Soy de la opinión de que el cine tiene que basarse en grandes personajes. En este caso, Fidel Paternoy, pero mi idea es rodar al año que viene un largometraje en torno a la figura del detective Florián Falomir, otro de mis arquetipos», anuncia el novelista. «He basado cinco de mis novelas en Falomir. Es un personaje distinto a Paternoy, representa al detective», prosigue. Un investigador privado que, en cualquier caso, tiene una personalidad muy particular, con «un gran sentido del humor» pese a su pasado como agente de inteligencia y combatiente en Irak: «Me fascina, tiene una gran experiencia y decide montar una agencia en la calle Alfonso, con personajes cercanos que van a rodearle y otorgarle un halo de humanidad».

Previsión para 2023

El futuro largometraje de Bolea, asevera, va a seguir la historia de una novela ya publicada sobre el detective, «con alguna pequeña variante», como él mismo reconoce. Con todo, el género negro seguirá muy presente. «Va a ser un caso criminal, de una gran espectacularidad, que pondrá a prueba el talento y el ingenio de Florián Falomir».

La idea de Juan Bolea, como él mismo señala, pasa por poder rodar la película en junio y julio de 2023 entre el 15 de cada mes. El escritor asegura que ya tienen «guion, equipo, historia y protagonista», pero que el calendario vendrá marcado por «los medios que seamos capaces de reunir». En cualquier caso, el filme continuará con la estela creada por 'Pálido monstruo', con una escena «de acción, con mucho dinamismo y personajes sólidos, además de un montaje moderno».