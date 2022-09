Crítica de Javier Lahoz de 'El monstruo del monóculo y otras bestias': Érase una vez en Hollywood

Tal y como ocurre con las personas, de repente aparece un libro que se cruza en nuestro camino y allí se queda, con la certeza de que no va a ser olvidado jamás. Quizás parezca una afirmación exagerada, cosa que se me suele dar bien dada mi inclinación a la idolatría, pero aconsejo en este caso no fiarse de lo que pueda parecer y sí de mi rotundidad. Así que invito a cualquier amante del cine clásico, o a quien desee entrar en esa categoría, a que abandone de inmediato lo que esté haciendo y salga disparado a comprar 'El monstruo del monóculo y otras bestias', porque va a disfrutar de verdad, como en esas legendarias sesiones cinéfilas que conviene recuperar de vez en cuando para sentirnos inmersos en una época irrepetible.

A pesar de que hay visionados que pueden repetirse una y mil veces porque permiten seguir tropezándonos con detalles que habríamos jurado que no existían, siempre he procurado tener películas por descubrir, en especial cuando han sido dirigidas o interpretadas por nombres que me emocionan y me desarman. Y buscar el momento perfecto. De ahí que me encante que en el anexo de esta gran obra publicada por Jekyll & Jill, una editorial que arriesga en sus elecciones y en sus selecciones, figure una pequeña enumeración de títulos imprescindibles y se admita el privilegio del que gozan los que cuenten con la oportunidad de asistir a su estreno, es decir, de verlos por primera vez. Al revisar dicha lista, no he podido evitar el brillo en la mirada reconociendo para mí mismo lo mucho que esos títulos me han dado y me siguen dando.

Me maravillan las anécdotas, los apuntes sobre hechos que sucedieron en aquellos años y sobre quienes los vivieron. La autora, Nuria Pérez, creadora además del reconocido y aplaudido 'podcast Gabinete de Curiosidades', los narra con orden y delicadeza, sin omitir detalles ni abundar en ellos, atrapando el interés y alcanzando la altura de aquella fábrica de sueños que tenía mucho de Babilonia y que presidió Kenneth Anger. Los elegidos que llenaban la pantalla se sentían dioses, pero cuando las luces se apagaban su eternidad se evaporaba y lo cotidiano apestaba a tragedia griega o, peor aún, a novelilla cutre. La realidad les situaba frente a un espejo en el que además de sus rostros se reflejaba su fragilidad, y no había maquillaje que pudiera disimularla ni energía que pudiera combatirla. Recordarles en estas páginas supone un viaje que entusiasma porque la historia del séptimo arte se ha escrito con sus miradas.

Escribir, hablar, debatir y saber sobre ese monstruo del monóculo que fue Fritz Lang es una delicia, una de esas existencias apasionantes repleta de secretos insondables y de hábiles recursos en la que acabó entendiendo, y comunicando a los espectadores, que el hombre se forjaba su propio destino. Las mujeres fatales son frecuentes en muchas de sus míticas escenas, y no faltan alusiones a su propia experiencia para dar el giro final. Así pues, por exigencias del guion hace Joan Bennett su entrada estelar. Y a continuación desfilan otras damas que frecuentaron el género negro, negrísimo, y que lograron adelantarse a su tiempo. Véase Mary Astor, Ida Lupino, Gene Tierney o Bette Davis, estrellas que vivieron en primera persona episodios dignos de exitosos culebrones que contaban con ingredientes tales como amores y delirios, desengaños, ultrajes, confesiones, balas perdidas o sospechas con fundamento.

Las notas a pie de página no son únicamente aclaratorias, sino que abren un sinfín de puertas que he atravesado sin ningún miramiento. Datos, identidades, acontecimientos, noticias y no sé cuántas cosas más que completan y complementan el texto se encierran en llamadas que quizás llevaba yo tiempo esperando de una manera inconsciente. Otro elemento que se suma, y que hace más inquietante este libro, son las fotografías, que también se acompañan de un índice que informa sobre los retratados, que no son sino ellos y ellas, los ya citados y los que quedan por citar y que merecen ser descubiertos por los lectores. Como colofón, una ficción que se alterna con todos estos pasajes, que rompe la estructura lineal y que remite a los clásicos. Diálogos de verdad, de los que definen y señalan, de los que saben anunciar que algo terrible va a pasar. Y pasa. Sin que nadie pueda evitarlo. Cosas del destino. Cosas de Fritz Lang.

