Crítica de Miguel Ángel Ordovás de 'El cómic español de la democracia': Repaso a una edad de oro para el cómic español

No cabe duda de que en los años 80 España vivió una época de florecimiento del cómic de la que disfrutaron tanto los lectores y aficionados como los propios artistas, todos los cuales podían elegir entre una estimulante variedad de títulos y revistas que animaban los kioskos. Y no hay tampoco ninguna duda de que ese momento dorado para las publicaciones de cómics fue esfumándose con el paso del tiempo y desembocó en un escenario muy diferente, que sale perdiendo simplemente si se compara en términos de cantidad con el anterior.

De todo ello trata Julio A. Gracia Lana en El cómic español de la democracia, que ha editado Prensas de la Universidad de Zaragoza, en un trabajo que aprovecha su origen en una tesis doctoral para hacer un planteamiento bien apoyado en la documentación pero que no entierra la materia que estudia en un cúmulo deslavazado de datos. De este modo, el autor traza la trayectoria del llamado boom del cómic español, que coincidió con la Transición y que tuvo en la revista El Víbora su título más representativo, aunque no fuera el único. Julio Gracia no solo recoge los momentos previos y de esplendor de ese boom, sino también las causas que condujeron a su declive.

Estudio de varios de los protagonistas

Pero tanto o más interesante que la explicación de ese auge y caída es la parte que en el libro se dedica a estudiar la trayectoria de varios de los nombres propios protagonistas de ese periodo feraz, y que tuvieron que transitar a otros campos creativos cuando las revistas donde publicaban sus cómics fueron cayendo. Nazario, Miguelanxo Prado o Max se encuentran entre estos artistas que, algunos sin abandonar nunca del todo el lenguaje de las viñetas, ampliaron horizontes en otras disciplinas. Pero en el trabajo de Julio A. Gracia aparecen muchos otros, que ilustran con su presencia este repaso a un momento especialmente fecundo dentro de la historieta española, cuando los tebeos ya habían pasado a ser cómics pero aún no los denominaban novelas gráficas.

'EL CÓMIC ESPAÑOL DE LA DEMOCRACIA'

Julio A. Gracia Lana

Prensas de la Universidad de Zaragoza

264 páginas