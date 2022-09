Una semana después de cumplir 73 años, Bruce Springsteen publica el primer adelanto de un nuevo doble elepé, 'Only the strong survive', que verá la luz el 11 de noviembre, en el que el rockero de Nueva Jersey rescata algunas joyas de sellos legendarios de la música soul como Motown, Stax y Philadelphia International. La canción elegida para anunciar el lanzamiento es 'Do I love you (indeed I do)', un número que el compositor Frank Wilson escribió y grabó en 1965 para Soul, un subsello de Motown (al año siguiente, la cantante Chris Clark publicó su propia versión y el 'single' de Wilson, del que se prensaron pocas copias, se convirtió en una cotizada pieza de coleccionista).

Con producción de Ron Aniello y el apoyo de la E Street Band, una sección de vientos y un grupo de coristas, Springsteen aporta un aire mucho más rock a este clásico del 'northern soul', anticipo de un álbum en el que el 'Jefe' hace suyas canciones que varias décadas atrás popularizaron artistas como Aretha Franklin, The Temptations, Diana Ross & The Supremes, The Commodores, The Four Tops, Elvis Presley, Cher, Grant Green, Al Kooper, Ben E. King, The Walker Brothers, Gladys Knight & The Pips, Tyrone Davis, Dobie Gray, Jerry Butler, Jimmy Ruffin, Joan Osborne, The Funk Brothers, William Bell, Jackie Shane, Bill Anderson & Jan Howard, The Marvelettes o Chuck Jackson, entre otros. La publicación de 'Only the strong survive' en noviembre precederá en unos cuantos meses al inicio de la nueva gira de Springsteen, que arrancará los días 28 y 30 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona (ambas fechas con entradas agotadas).