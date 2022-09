Maella celebra sus jornadas literarias con la intención de «cuidar el libro»

Todo comenzó en octubre de 2016 cuando desde el claustro de maestros del colegio Virgen del Portal de Maella se ideó llegar más allá en su pasión por la literatura y de ahí surgieron las jornadas Más que palabras dirigidas al género infantil y juvenil. Aquel año fueron cinco los escritores («y de casa») los que se apuntaron a un proyecto que ha ido creciendo y que hoy ha inaugurado su séptima edición con el programa más ambicioso de su historia: «La clave es cuidar la escritura, la ilustración... El libro en general», detalla uno de los organizadores Daniel Nesquens, que destila pasión sobre el proyecto: «Lo bonito es que es algo que surge de la base, del entusiasmo de estos maestros, que un día dicen ‘no tenemos bastante con que venga un autor unos días a hablar de los libros sino que queremos hacer algo más’. Pero es que ese algo más ha derivado en algo muy grande que hace que, por ejemplo, venga este año alguien como Jesús Carrasco», detalla Nesquens.

Precisamente, el escritor será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural ('Breve historia de mi papelera') desde este sábado a las 10.30 horas. Será el principio de una jornada intensa con talleres infantiles y para adultos de la mano de profesionales como Ana Campoy, Alberto Gamón y Álex Alonso, cuentacuentos con Maricuela, e incluso del 'Late Maella Show': «Es algo que se hace todos los años y que ha derivado en una obra de teatro que interpretan los chavales. Este año es una loca historia de un asalto en la que yo soy el guionista. Es humor absurdo en la línea de Poncela o Mihura», relata Nesquens.

Una pequeña Feria del libro

El domingo volverán los talleres infantiles (con Pato Mena, el propio Nesquens, Pepe Serrano y David Guirao) así como los de adultos con Dani Albiac. Además, este día, de la mano de Julia Millán (de librería Antígona) se celebra una pequeña feria del libro que incluye una sesión de cuentacuentos con Javi Carilla. Todo se completa con una serie de exposiciones y con la firma de ejemplares de los autores (también estarán, entre otros, Miren Asiain Lora, Elisa Arguilé y Fiona MMcAndrew) a todo el que lo desee.

"No deja de ser una enfermedad que se transmite, un virus que tienen los maestros, que se lo han pasado a los críos y estos a sus familias"

«Es un claro ejemplo de la grandeza del mundo rural, esto pasaría desapercibido en una ciudad, pero en el pueblo no. Estos padres ya están acostumbrados a que estos niños trabajen de una forma muy especial. No deja de ser una enfermedad que se transmite, un virus que tienen los maestros, que se lo han pasado a los críos y estos a sus familias. Hay chicos y chicas que estuvieron en la primera edición que ahora ya están en bachillerato y siguen leyendo, actuando,... De hecho, el pregón de la feria lo van a dar tres de ellos», dice con alegría Nesquens, que prosigue: «Aquí se implica todo el mundo y eso se nota, no es algo que pase desapercibido. Y, por supuesto, hay que dar las gracias al ayuntamiento y a la comarca que invierten dinero para esta actividad».

Primeras actividades

Más que palabras ha comenzado esta tarde en el castillo del Compromiso de Caspe con 'El festín de las palabras', una actividad que combinó la literatura con las gastronomía de mano de Daniel Nesquens y Óscar Piedra. Antes, a lo largo de todo el día, nueve creadores han estado cada uno en un colegio de la comarca para impartir talleres de escritura, ilustración y narración oral dentro del horario escolar. Una experiencia muy especial para los que impartieron esas actividades, como cuenta Daniel Nesquens: «Yo he estado en Chiprana y encantado. Vienen los chavales que han leído libros, te los comentan, hablan con ellos y los maestros más encantados aún. Esto es lo que es el mundo rural, hay una alegría que en la ciudad no tenemos. Es algo que hay que reivindicar», concluye Daniel Nesquens.