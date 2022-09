Pablo Carbonell (actúa en Zaragoza): "Todos los que nos dedicamos a esto estamos tocados del ala"

Pablo Carbonell aterriza en Zaragoza con su obra 'Mercado de amores', una comedia dirigida por Marta Torres que llega este sábado, 1 de octubre, al Teatro de las Esquinas con una doble función –18.30 y 21.00 horas–. La obra está escrita por Eduardo Galán, quien ha adaptado y comprimido tres textos del comediógrafo Plauto, autor de la Antigua Roma que vivió entre el siglo III y II a. C. La función, que ya fue estrenada en el Teatro de Mérida, tiene precios que oscilan entre los 20 y los 25 euros.

Pese a la aparente lejanía entre el humor clásico y el actual, Carbonell asegura que "dentro de cuatro siglos Plauto seguiría siendo moderno". En ese sentido, en muchas ocasiones el dramaturgo se dedicó a "adaptar obras griegas al mundo romano", tal y como explica el actor, por lo que "en la actualidad, hubiese adaptado sus obras a los nuevos tiempos". 'Mercado de amores' cuenta la historia de una rivalidad paternofilial por el amor de una esclava, quien es en realidad un hombre disfrazado de mujer, algo que el público conocerá mucho antes que los protagonistas. Carbonell dará vida a Pánfilo, un mercader, mientras que el esclavo/esclava estará interpretado por David Villanueva, quien llega a Roma disfrazado de mujer para poder vivir junto a su amada, Erotía, hija del propio Pánfilo. Una rocambolesca vuelta de tuerca al humor más clásico para mostrar realidades de nuestros días. "El público se va a encontrar con un espejo, además de descubrir cosas que ve a diario en su vida", asegura Carbonell.

La participación activa del respetable, por tanto, es una de las claves de la función. Una situación que el protagonista compara con el público de la Antigüedad: "La directora (Marta Torres) entiende que cuando el teatro se representaba en las plazas, aquello parecía San Fermín. La gente estaba a su bola comiendo, bebiendo, fornicando... Por tanto, los actores debían romper la cuarta pared para que el público siguiese la función. Es algo que hacemos nosotros en la obra, me recuerda un poco al teatro infantil, de payasos. 'Payaseamos' la realidad".

Y es que, subraya Carbonell, la sociedad y el mundo no han sufrido demasiadas modificaciones. "Los pecados capitales apenas han cambiado, quizá incluso se han ampliado", afirma, algo que se debe, según el actor, a que "nuestros deseos, el ansia de libertad, los conflictos entre padres e hijos... Siguen siendo los mismos. No hemos cambiado nada".

En esta línea, el teatro puede ser una gran vía de escape que ayuda a la sociedad "a mejorar". "Los griegos decían que el teatro provoca una mejoría en los individuos, ya que se reconocen en los defectos que se les plantean. Ayuda a no sentirse tan solos, a no tomarse la vida tan en serio", concluye Carbonell. Algo de lo que, por cierto, no rehúye ni el propio cómico gaditano: "A mi trabajo siempre le pido evasión. Subirme a un escenario es para mí como escapar del mundo. Se me olvidan los dolores de espalda, de rodilla y de Hacienda".

El teatro, resalta Carbonell, permite convertir "unos folios fotocopiados" en auténtica "vida, en movimiento, en realidad". "El momento creativo, cuando montamos una obra, es el que más disfruto", asevera.

Una familia de artistas

El entorno de Pablo Carbonell siempre ha estado ligado a diferentes disciplinas artísticas. "Todos mis hermanos tienen proyectos relacionados con el arte, y eso los hace mejores personas", cuenta el cómico. Otra familiar cercana es su prima hermana, la actriz Aitana Sánchez–Gijón, a quien Carbonell define como "alguien mucho más sensata". "Toda la gente que nos dedicamos a esto estamos algo tocados del ala, pero algunos como mi prima tienen más sensatez", comenta entre risas.

En cualquier caso, Carbonell sentencia que el mundo escénico es "apasionante para quien no aceptamos la vida como es". "El arte ha quitado muchos peligros de la calle, la creatividad es un sitio maravilloso", dice el gaditano, y añade: "(El arte) te enseña a llevar mejor la vida, es algo que recomiendo a todo el mundo. Si aprendes a tocar un instrumento, nunca estarás solo. Si aprendes a dibujar, aprenderás a terminar tus trabajos. Es algo que te permite conocerte a ti mismo y saber cómo te gustan las cosas, que es algo muy complicado". En cuanto a su trabajo, Pablo Carbonell asegura que tampoco ha cambiado en demasía en todos estos siglos. "Nuestra función sigue siendo entretener a la tropa", concluye.