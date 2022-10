No ha pasado ni un mes desde que Copiloto o, lo que es igual, Javier Almazán fuera galardonado con dos Premios de la Música Aragonesa (mejor canción y mejor audiovisual-videoclip) y protagonizara una recordada actuación junto a Erin Memento en la gala y acaba de lanzar un nueva canción, 'Cosas que no', con su correspondiente videoclip.

A lo largo de toda su carrera se ha podido comprobar el espíritu inquieto de Javier Almazán y su interés por explorar diferentes formas de vestir sus canciones. Es uno de esos artistas sin miedo al cambio ni a correr riesgos. Así que no debería extrañar que en 'Cosas que no' se aleje de los ritmos pausados y los sonidos suaves, acústicos y minimalistas de su anterior y laureado trabajo ('Abrazos salvavidas') y recurra a la electricidad para envolverse en un muro de sonido crudo, oscuro y duro (en la que es, seguro, su canción más ruidosa y agresiva hasta la fecha) para hablarnos de incomunicación, de relaciones humanas desequilibradas y de la necesidad de trabajar para entendernos, de renegociar cuando no nos sintamos a gusto con nosotros mismos o con los que nos rodean, de decir lo que nos gusta y lo que no, de aclarar lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no vamos a consentir.

La dureza y agresividad de la canción marida a la perfección con el impactante y original video realizado por Raquel Povar que bombardea con ráfagas de imágenes provocadoras, inquietantes, incómodas y violentas.

La canción ha sido producida por Paco Loco en su estudio de El Puerto de Santa María (Cádiz) y, además de la voz, piano y percusión del propio Javier Almazán, cuenta con la intervención de Pablo Malatesta (guitarras y percusión), Jorge Pérez (bajo y percusión) y Javier Polo (batería y percusión).