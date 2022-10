Karla Pereira, la artista que exporta el ‘lowbrow’ aragonés

Una afición convertida en profesión. Así comenzó su carrera artística la zaragozana Karla Pereira, cuya obra ya ha sido expuesta en Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong, Australia y otros países europeos como Alemania, Italia o Reino Unido. Su progresión subirá un nuevo peldaño en enero de 2023, cuando tendrá lugar una exposición en solitario, en Hong Kong, donde mostrará su pintura, además de escultura y realidad aumentada. Una artista que tiene un futuro brillante por delante.

Pereira empezó a formarse sobre la veintena –a partir de 2012–, pero su vocación emergió y fue acentuada desde su infancia. «Me ha gustado siempre el dibujo. En casa, el arte ha estado muy presente por mi madre, quien no dio el salto profesional. Fue una pequeña espina clavada, pero afortunadamente continué su legado», indica Pereira. De hecho, la elección del estilo artístico también fue clara, tras su proceso académico en la carrera del Historia del Arte, por lo que su trabajo adquiere más presencia en este mercado tan competitivo como el artístico. «Fue algo más intuitivo y afín a mis intereses. De hecho, tener las herramientas en casa me facilitó pero no daba ese paso para llevar a cabo mi trabajo actual. La historia del arte y algunos de sus periodos ayudan a entender mejor mi obra. Destaco por hacer mis propias versiones de grandes obras maestras adaptando lo clásico a lo contemporáneo junto a las atmósferas más surrealistas».

Mayor presencia en el ámbito internacional

Su estilo, el surrealismo pop o 'lowbrow', está llegando a grandes cotas en su trayectoria, donde tiene mayor presencia en el ámbito internacional. Al ser una relativa novedad (al menos, a nivel nacional), este género trata de seleccionar «elementos de la cultura pop, conocidos y reinterpretados como algo más creepy, que rompan y alteren al espectador y, siempre, desde una atmósfera más surrealista, y onírica», señala Pereira. En alusión a la incidencia en el mercado nacional del surrealismo pop, Pereira lamenta que no tenga tanta presencia ya que «no está tan tiene más protagonismo y Europa está empezando a conocer esta corriente». Además, Pereira también quiere que se cumpla ese objetivo, aunque «está tardando en llegar ese momento». Es más, desea que su obra plasme una visión al espectador única, que tenga unos matices propios que caractericen a la artista zaragozana. «Quiero transmitir esa fuerza o empoderamiento de la mujer en pinturas que puedan ser más melancólicas. También tienen gran culpa las heroínas desde la historia, literatura o series (Disney) que me parecen interesantes y poderosas, que son esa fuente de inspiración artística», confirma Pereira.

De hecho, dentro de su colección de obras, Pereira resalta una de la más recientes, que además tuvo la ocasión de exponer en Hong Kong. Se trata de 'The Hope', que «resalta esta época más reciente de la pandemia. Es una versión de la diosa Pandora, a cuyo mensaje transmitido le guardo bastante cariño por su simbolismo, ya sea por la figura y la emoción evocada», declara Pereira. Concretamente, en palabras de la propia artista, comenta que «es una reinterpretación del contenido de la caja de Pandora donde se encuentra la última esperanza del ser humano y, así, ofrecer ese rayo de luz».

Además, su trabajo tiene buena acogida, ya que su catálogo de obras «se ha vendido hasta la fecha y ha calado en el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos». Aunque, como valora Pereira, su objetivo no conoce límites y quiere adentrase en otros mercados. «Ahora, mi objetivo es el mercado asiático. La próxima parada, en Hong Kong, será un reto, ya que será en solitario y tendré más protagonismo y atención que en pasadas muestras. Contaré con el respectivo apoyo de la galería y, hasta la fecha, será la más grande».

Este éxito internacional viene recompensado en su apuesta por explorar y asentar su marca artística. Pereira cree que caló mejor su obra por «tener esa valoración fuera de España más dinámica», pero en su país no es así (por el momento), por lo que le gustaría «tener más actividad en España».

Siempre se encuentra disponible para encarar nuevos proyectos para desarrollar su trabajo, pero le gusta vivir el presente. «Mi visión a corto plazo es cubrir esta próxima muestra en Asia. Aparte de pintura, también habrá expuesta escultura y realidad aumentada, por lo que es un proyecto bastante ambicioso", dice Pereira.

Respecto a tener mayor repercusión a nivel autonómico, Zaragoza está entre sus metas por alcanzar, ya que el objetivo de ser una artista destacada y más en su tierra (además de lugar de trabajo), adquiere otro dinamismo que le da un orgullo más especial. «Ojalá, me encantaría cumplir este objetivo en mi carrera. Eso sí, toca valorar el recorrido y una colección de obras más amplia, porque necesito vender lo que produzco».