Alguien va a tener que dar explicaciones en el próximo pleno de Real Academia Española (RAE) y ese alguien va a ser el community manager, aunque es de justicia reconocer que ha rejuvenecido a la institución con su último tuit viral sobre Quevedo. Pero no, no nos referimos a don Francisco, el del Siglo de Oro, sino Pedro Luis Domínguez, el joven artista millennial que no ha dejado de sonar este verano.

Y es que el 'Quédate' es la canción del verano. Sus autores, Quevedo y Bizarrap, ya han recogido las cosechas de sus éxitos: no se han bajado del primer puesto en Spotify. El cantante ha conseguido lo imposible: que las búsquedas en Google al escribir 'Quevedo' den como primer resultado al de Las Palmas de Gran Canaria, en lugar de posicionar primero al escritor Francisco de Quevedo. Consultas de la semana | ¿Cómo escribo «Quédate» alargando la primera «e»?



Cuando se repite una vocal con tilde en una palabra para reflejar un alargamiento expresivo, debe escribirse también la tilde sobre cada vocal repetida: «¡Quéééédate!». pic.twitter.com/CI78jhplWt — RAE (@RAEinforma) 28 de septiembre de 2022 Así, la RAE ha lanzado un gracioso 'tuit' en el que quería explicar cómo se escribe correctamente su pegadizo estribillo que comienza con "¡Quéééééédate!", en consecuencia, existían dudas sobre dónde colocar la tilde y finalmente la Real Academia ha explicado cómo se escribe. El 'tuit' ha resultado ser bastante hilarante ya que en la fotografía han puesto a Francisco de Quevedo, el mítico poeta y principal figura del conocido como "Conceptismo" durante el Siglo de Oro de las letras hispanas. Ambos artistas tienen el mismo apelativo, motivo por el que se han producido memes durante todo el verano con respecto a esta situación.