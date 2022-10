El Teatro de las Esquinas prosigue con las celebraciones en conmemoración de su décimo aniversario. Este miércoles se ha celebrado en el teatro zaragozano una gala que no han querido perderse las principales personalidades políticas de Aragón, como los consejeros de la DGA Mayte Pérez y Felipe Faci o la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, entre otros. Tampoco han faltado compañeros de dramaturgia local, como los responsables del Principal, Arbolé o el Teatro del Mercado, por citar algunos ejemplos.

Cabe destacar la importancia que las Esquinas han tenido en esta última década, en la que ha recibido a 400.000 espectadores en las 1.200 funciones que ha organizado y ha superado los 350 conciertos programados. Además, cuenta con una escuela por la que pasan 750 alumnos al año, una de sus principales señas de identidad.

Así, y tras una pequeña escenificación que ha servido de introducción a la gala, María López Insausti, gerente de las Esquinas, ha recordado que en esta última década el sueño por el que lucharon los siete socios originales "ha crecido y madurado, y se ha convertido en algo sostenible". Hoy, casi 50 personas son las encargadas de dedicar "su esfuerzo, su tiempo y su trabajo" para convertir el teatro "en lo que es". Profesionales, ha destacado la gerente, de todos los ámbitos, desde la comunicación, la producción, la administración y la enseñanza, sin olvidar los equipos técnicos, de sala y de hostelería.

Diez años sorteando obstáculos

Un teatro, ha recordado López Insausti, que ha sobrevivido a todo tipo de dificultades. Algunas, incluso, antes de nacer. Buen ejemplo de ello es la subida del IVA cultural del 8 al 21% a poco más de 20 días de su apertura, sin olvidar "los créditos con altos tipos de interés" a los que tuvieron que hacer frente o, más recientemente, a la pandemia por coronavirus. "Todo eso ha quedado atrás, y ahora confiamos en que la gente nos siga acompañando", ha sentenciado.

La gala ha estado amenizada por algunas breves representaciones escénicas que daban paso entre las intervenciones institucionales. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, ha resaltado las "grandes expectativas" con las que nació el Teatro de las Esquinas en 2012, año en el que fue inaugurado por el alcalde Belloch. En esa línea, Faci ha admitido que, pese a que a él no es a quien corresponde "hacer balance", sí puede hacer una "valoración" al respecto, argumentando que las previsiones iniciales "han sido superadas".

Un éxito que se debe, ha proseguido Faci, al "modelo de gestión del teatro", el cual sigue tres líneas maestras según el consejero: "Innovación, exhibición y formación". "Este modelo ha colocado a las artes escénicas en el centro", ha añadido. Asimismo, Faci ha destacado que el coliseo "no solo ha cambiado la fisionomía urbana de Delicias, sino la fisionomía cultural de Zaragoza, Aragón y de todo el país". La vicealcaldesa Fernández también se ha manifestado en este mismo sentido: "La cultura zaragozana, y me atrevería a decir que la sociedad, no sería lo mismo sin estos diez años. Es un referente que lleva el nombre de la ciudad allá por donde va".

Los actos y actividades por el aniversario no se detendrán aquí, pues cabe recordar que el teatro anunció hace pocas semanas que, hasta julio de 2023, cada mes se celebrará un 'hito' diferente, los cuales se irán anunciando a modo de sorpresa, pero con la suficiente antelación para que pueda disfrutarlos todo el público.