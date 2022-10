El pintor zaragozano Ignacio Mayayo brilla con luz propia en el Paraninfo

Asegura Ignacio Mayayo que él se considera sobre todo un naturalista preocupado por la luz y el color. Estas dos grandes inquietudes lo llenan todo en la exposición que se inaugurará este jueves por la tarde (20.00 horas) en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, «la más completa e importante» que realiza en la capital aragonesa según sus propias palabras.

La muestra, en efecto, realiza un preciso recorrido de la trayectoria del pintor zaragozano (de 1986 a 2022) y constata su pasión por el paisaje y la figuración. 51 obras en las que se observan también los ecos del realismo y que conforman además un paseo por todo Aragón.

De hecho, el visitante local encontrará en esta exposición el valor añadido de conocer muchos de los paisajes y lugares representados. Una panorámica del Pirineo desde Monrepós, la huerta de Ranillas, el Puente de Piedra, el río Ebro y hasta varias escenas del interior de un bus urbano de Zaragoza. Cuadros que configuran una muestra familiar y cercana, como el propio Mayayo, y que podrá visitarse hasta el próximo18 de febrero en las salas Goya y Saura del Paraninfo

«Muchas de estas obras no las había expuesto nunca porque algunas son muy recientes, como varias de las pozas del Prepirineo, un tema que me gusta mucho últimamente ya que me permite combinar el paisaje con la figuración», explicó el pintor nacido en Layana (Cinco Villas) en 1953. El más antiguo de los lienzos de la exposición data de 1986. Se llama 'Sueño' y representa a un joven tumbado en un sofá. «Es el primero que hice teniendo a un modelo posando», ha apuntado Mayayo.

Amanecer sobre el río Ebro

El zaragozano también ha incluido varios de sus cuadros en torno al mundo del teatro (con el que tuvo mucha conexión hace años), como por ejemplo 'Entre bastidores', de 1987. Luego es el paisaje el que impera en la mayor parte de la exposición. Hay lienzos en el entorno de Osia (el pueblo de la Jacetania en el que tiene una casa), de Urdos (Francia) y por supuesto de Zaragoza. Por ejemplo, en la obra 'Amanecer' (2009), Mayayo pinta una panorámica del río Ebro con la basílica del Pilar al fondo. «Cuando era profesor de la Escuela de Artes pasaba todos los días por el puente de la Almozara y siempre me cautivaba ese amanecer», ha explicado.

La muestra incluye obras en las que se observan claramente sus ecos del realismo e incluso de su admirado Antonio López, como 'Conde Aranda' (2020) o el óleo de su estudio de la calle San Pablo. «Más que interesarme el realismo, lo que ocurre es que al principio de mi trayectoria me dediqué mucho a dibujar y eso se aprecia luego», ha reflexionado. Sin duda, su gran dominio del lápiz y del pincel brilla con luz propia en la muestra, que expone también algunos de sus cuadernos de dibujos.

Los horarios

Las pozas, «el mundo que más me ha gustado pintar en los últimos años», protagonizan varios de los cuadros. «Siempre me ha interesado la pintura de la luz, Sorolla y los postimpresionistas, aunque no lo soy tanto y me gustaría serlo más», ha explicado Mayayo, que en muchas de sus obras pinta al natural pero en otras también utiliza el recurso de las fotografías. «En casi todas suelo dibujar un esbozo y luego recurro a las fotos», ha añadido.

'Ignacio Mayayo (1986-2022)' se podrá visitar de forma gratuita hasta el 18 de febrero, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y de 11.00 a 14.00 los festivos.