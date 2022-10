Juan Bolea (presenta 'La baraja de plata'): «Es una novela que parte de la realidad para construir arte»

Como siempre, al detective Florián Falomir le surgen casos desde la nimiedad de los hechos o desde la casualidad. También en 'La baraja de plata', la quinta novela de la serie dedicada a este personaje por Juan Bolea que este martes presenta en el edificio del Grupo San Valero ubicado en la plaza Santa Cruz de Zaragoza a las 19.30 horas. En el acto estará acompañada por Mari Cruz Soriano.

Falomir se encuentra de vacaciones en Cádiz y paseando por una de sus playas se da de bruces con el cadáver de una chica «al que aparentemente el mar acaba de expulsar», explica Juan Bolea, colaborador de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. A partir de ahí empieza una investigación trepidante «que se resuelve en solo tres días y a la que Falomir se suma facultado por el hecho de haber encontrado el cadáver. La primera sorpresa llega cuando en los pulmones de la víctima lo que hay es agua dulce...», dice de manera enigmática el escritor.

«A partir de ahí, el lector entra en el misterio y en el subsuelo de Cádiz, muchos conocerán el maravilloso casco viejo de la ciudad pero muy pocos conocen sus subterráneos», explica Bolea, quien ha encontrado en ese otro mundo un lugar extraordinario para desarrollar su trama: «Me ha inspirado mucho, ese juego entre el sol y la oscuridad. La investigación de todo eso fue la que empezó a apasionarme porque era un Cádiz desconocido, el de los puertos fenicios, el de los acuíferos, de los restos romanos, acueductos y el de los conventos donde enterraban a las monjas en el siglo XVII con túneles que comunicaban un convento de otro por si tenían que escapar».

Es en ese Cádiz donde se desarrolla una acción en la que aparece una pista apasionante, una baraja de plata muy especial: «Es del siglo XVII y fue propiedad de los Borbones españoles. Era una baraja de ajuar, 52 cartas con una filigrana y un diseño especial italiano con un gran valor económico que llega a Carlota de Borbón, la hija mayor de Carlos IV y hermana Mayor de Fernando VII. Ella se casa con el rey Juan de Portugal y cuando entra Napoleón tienen que huir a Brasil, pero se llevan la baraja de plata. Y esa aparece de pronto en manos de un revolucionario uruguayo, en una familia de republicanos contra el virreinato. En la novela se va siguiendo el rumbo de esa baraja que es fundamental para resolver el enigma», desvela el Premio de las letras aragonesas 2018.

No obstante, con esta serie, si algo se propuso Juan Bolea fue «concebir tramas enigmáticas donde el misterio estuviese en las primeras páginas y el detective, al viejo estilo, tuviese que resolver problemas modernos en la España de hoy pero con ese aroma al encanto de las antiguas novelas policiacas o novela enigma». O, dicho de otra forma, «trabajar el subgénero de la novela enigma. Es algo que en España está poco desarrollado, no hay muchos autores que la practiquen y para mí es la base del género, si no hay intriga, trama, misterio, un problema grave o un enigma que resolver, la novela pierde fuelle».

Siempre, recuerda el autor, sin perder de vista una de las máximas que siempre él ha aplicado a su estilo, 'instruir deleitando': «Me gusta mucho esa novela de los grandes clásicos de Conan Doyle o de Verne que nos han hecho disfrutar enormemente de la aventura de los protagonistas y al mismo tiempo has aprendido infinidad de cosas. Son principios clásicos, del siglo XIX, del origen de la novela que intento mantener porque sé que gusta al lector y yo escribo para los lectores. Me encanta suministrarles conocimientos que igual no les han llegado por otro lado».

'La baraja de plata' es la quinta novela de una serie por la que ha apostado la editorial Alrevés (ya se han publicado 'La noche azul', 'Sangre de liebre', 'El síndrome de Jerusalén' y 'Los viejos seductores siempre mienten'). A lo largo de ella ha ido creciendo el personaje principal, el detective Florián Falomir sobre el que gira todo el esqueleto de la serie: «Es un personaje más real que la mayoría de los detectives que conocemos. Resuelve casos reales y los instrumentos con los que los resuelve, también lo son. Él fue espía del CNI y ha ido evolucionando a lo largo de los años».

En su trayectoria y sus novelas, Falomir se ha ido encontrado con diferentes personajes que no son otra cosa que el reflejo de la sociedad: «El conjunto de la serie nos da una imagen de la España de hoy. Es una novela que parte de la realidad para construir magia, arte y literatura. La literatura es arte, la construcción de una historia soñada que podría existir en sus parámetros, no en el tiempo que es la novela, pero sí en otros elementos», reflexiona en voz alta el escritor. Aunque este no cierra la puerta a continuar con la serie, si se sigue el plan inicial solo quedará por publicarse una novela de Florián Falomir la que será la sexta que estará «ambientada en Zaragoza. Estoy muy satisfecho de lo realizado, he disfrutado muchísimo con estas novelas y he visto como los lectores han ido aumentando, respondiendo a este planteamiento de género pero renovado con aportaciones muy del presente, temas y personajes de hoy con una fórmula clásica», dice el escritor que, en cualquier caso, no cierra la puerta a continuar: «Si sigue siendo un éxito, ¿por qué acabar con ella? Me podría replantear continuar, porque, además, disfruto mucho con esta literatura. Veo con claridad las tramas y Falomir es un personaje que te hace mucha compañía», concluye Juan Bolea.