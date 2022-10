Los autores de cómic aragoneses rinden tributo a Segundo de Chomón

La figura de Segundo de Chomón como pionero de lo efectos especiales y cineasta de los orígenes no ha dejado de reivindicarse este último año en Aragón con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, una efeméride que este pasado lunes llegó a su fin justo el día en que el turolense hubiera cumplido 151 años.

Lo que no ha acabado son los proyectos impulsados desde la comunidad para difundir su obra y sus logros. De hecho, la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC) ha lanzado recientemente una publicación colectiva en la que rinde tributo al mago turolense del cine. En total, se compone de 20 viñetas e ilustraciones en las que otros tantos autores aportan su particular visión de Segundo de Chomón y de su obra.

«Esta es la tercera publicación colectiva que impulsamos desde la asociación tras 'No es no' (sobre violencia de género) y 'Polvo, niebla, viento y sol' (sobre despoblación). Este año teníamos claro que queríamos aprovechar el 150 aniversario para seguir acercando la figura de Chomón a la ciudadanía porque aún hay gente que no la conoce», explica la presidenta de la AAAC, Sara Jotabé. Lo han hecho además por amor al arte, porque la publicación coral es gratuita y su versión electrónica ya se puede descargar desde este lunes en la web de la asociación. También se podrá encontrar en algunas librerías y tiendas especializadas de Zaragoza como Excelsiors! Comics.

'Segundo de Chomón, ese gran desconocido' reúne los trabajos gráficos de Pedro Abad, Jaime Arántegui, Carlos Azagra y Encarna Revuelta, Juanfer Briones, Chesus Calvo, David Daza, Daniel Foronda, Luis R. Gallego, Hombre Picaraza, Sara Jotabé, Violeta Latorre, David Maynar, Guillermo Montañés, Roberto Morote, María Peguero, Héctor Pisa, Gonzalo Royo y Óscar Sanz, así como una introducción a la figura de Chomón por parte del especialista en cine Jaume García.

Muchas de las propuestas son ilustraciones completas, mientras que otras abordan una pequeña historieta con viñetas. «Yo por ejemplo quise reflejar lo creativo que era, por eso aposté por recrear el corto 'El hotel eléctrico', que me alucinó cuando lo vi», explica Jotabé.

El andorrano Roberto Morote abordó su ilustración para esta publicación colectiva incluso antes que las del cómic 'Chomón, el mago de la luz', que publicó en mayo junto a Queco Ágreda. «Aún no sabía cómo lo iba a desarrollar, pero me sirvió para coger ideas», apunta.

Esta nueva publicación coral se ha editado basándose en la exposición que estrenó la AAAC en el pasado Salón del Cómic de Zaragoza y que ya incluía muchas de las ilustraciones. Una muestra que cuenta con actividades paralelas y que sigue estando disponible por si alguna institución o entidad quiere contratarla.