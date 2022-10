Celia Santos (publica 'La niña de Rusia'): "Hay gente de 20 años que no sabe por qué se produjo la guerra civil"

Miles de niños y niñas españoles se exiliaron tras la guerra civil. Más de 3.000, acabaron en la Unión Soviética. Una de ellas fue Teresa, la protagonista de la nueva novela histórica de Celia Santos. 'La niña de Rusia' (Ediciones B) es un homenaje a la memoria de todos ellos.

¿Cuándo nace la necesidad de escribir ‘La niña de Rusia’?

Nace porque Teresa Alonso, la protagonista, es mi vecina. Ahora tiene 97 años, y nos hablaron de ella en la Asociación de Presos Políticos del Franquismo de Barcelona. Siempre había tenido la ilusión de que alguien escribiese su vida, y en cuanto me contaron un poco su historia acepté de inmediato. El libro es una biografía novelada sobre los años en los que Teresa estuvo en la URSS, entre 1937 y 1957.

¿Es complicado encajar en un libro así elementos de ficción?

Está ficcionado, pero no hay ficción. Solo hay un capítulo, 'Las brujas de la noche', que es ficción al cien por cien, ya que las mujeres del Batallón de Aviadoras de la URSS no llegaron a coincidir con mi protagonista, pero les quería rendir un homenaje. Luego, sí que he tenido que rellenar algún hueco para completar. Pero el 95% de la novela es real, salvo algunos nombres que he cambiado por petición de sus personajes o de sus descendientes, o bien porque fuimos incapaces de encontrarlos.

Dice que Teresa llevaba mucho tiempo queriendo contar su historia. ¿Por qué cree que se ha tardado tanto?

Porque este tipo de historias han quedado eclipsadas por la propia Historia, que siempre es contada por los vencedores. No aparecen en los libros de texto y apenas se han hecho películas. Mucha gente ignora que hubo 3.000 niños que se exiliaron a la Unión Soviética para ponerse a salvo de las bombas fascistas.

Aquella URSS era muy avanzada culturalmente en comparación con la España franquista, pero pronto entró en guerra. ¿Cómo encajó Teresa en todo eso?

Teresa salió de la pobreza, como la mayoría. Llegó a un país donde fueron recibidos como estrellas, les dieron la mejor educación y los mejores cuidados. Eran asunto de Estado y estaban protegidos y adoptados por él. Para que te hagas una idea, tradujeron todo el sistema educativo soviético al castellano para ellos. Fueron educados en las materias más avanzadas. Claro, cuando volvieron aquí, a finales de los 50, se habían convertido en científicas, enfermeras, editores, traductores, periodistas, ingenieros de caminos o peritos electricistas, como el caso de Teresa. Se encontraron con ese choque cultural y muchos de ellos optaron por regresar a la Unión Soviética.

"Mucha gente ignora que más de 3.000 niños se exiliaron a la Unión Soviética para ponerse a salvo de las bombas fascistas. Este tipo de historias han sido eclipsadas"

¿Es una responsabilidad extra el intentar recuperar la memoria de personajes como Teresa?

La responsabilidad es nuestra, absolutamente. Bastante tuvieron ellos con vivirlo y sufrir la ignorancia y el vacío que se les hizo. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 86 años, y hay que dejar constancia de lo que podamos. Esta es la historia de Teresa, pero es la de todos ellos, de los que fueron a México, Chile, Inglaterra, Francia… Tiene que quedar en nuestra memoria y se debe estudiar en los colegios.

Si algo demuestra continuamente la Historia es que es cíclica, y ahora parece que se están volviendo a repetir los errores de hace un siglo, tanto en ideas como en actos. ¿Contar este tipo de historias puede ayudar a evitar casos como el de Ucrania?

Ucrania es un ejemplo que viene al pelo. Todos esos nombres que ahora escuchamos: Kiev, Jersón, Crimea, Odesa… La mayoría de las casas de niños españoles estaban allí, y los acogieron con los brazos abiertos, igual que aquí hemos acogido con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos. Hay demasiados paralelismos, y no se deben cometer los mismos errores, España también fue un banco de pruebas. Aunque mucho me temo que no va a ser así. Ojalá me equivoque.

¿Ejemplos como el de Teresa pueden servir para generar mayor empatía?

Debería. No se puede discriminar a los refugiados porque sean rubios, morenos, musulmanes u ortodoxos, como son los ucranianos. Al final, las consecuencias de las guerras las paga el pueblo.

La novela histórica está en auge, con más o menos ficción. ¿A qué se debe?

Quiero pensar que el ser humano todavía tiene curiosidad por saber lo que nos ha pasado. Mi primera novela, La maleta de Ana, habla de las mujeres que emigraron a Alemania en los 60 y 70. Era totalmente ficticia, pero quizá era la más realista. Mi generación ha tenido una educación castrada, y después no ha interesado o ha dado pereza incorporar estos temas al sistema educativo. Hay muchos formatos para introducir a los niños y a los jóvenes a la Historia, desde videojuegos hasta cómics fantásticos, que me parecen herramientas muy bonitas para introducir según qué temas. Pero los diferentes gobiernos que llegan a este país, lo primero que modifican es la educación, algo que debería estar prohibido por la Constitución. Si explicas la Revolución francesa solo con fechas y datos no se queda igual que si cuentas por qué el pueblo se hartó y acabó decapitando a María Antonieta. En eso consiste novelar la Historia, en hacerla amena. Las nuevas plataformas, aunque el rigor histórico brille por su ausencia en ocasiones, son buenas herramientas para, al menos, iniciar. Hay personas de 20 años que no saben por qué se produjo la guerra civil, y eso es lo que no puede ser.

"No se puede discriminar a los refugiados porque sean rubios, morenos, musulmanes u ortodoxos"

El género, por tanto, debe dejar un legado para que la gente investigue.

Claro. Por ejemplo, se puede acceder desde casa al Archivo General de la URSS, que está en Moscú. Se puede consultar la base de datos de los niños de la guerra o de las Brigadas Internacionales. Todo eso se puede ver porque en 1996 Rusia lo liberalizó y lo hizo público. La información está, solo hay que mostrarla, y hay que hacerlo antes de que se nos vayan.

¿Ya piensa en nuevos proyectos?

Me he tirado tres años con Teresa, tengo 120 horas de conversaciones con ella. Un amigo me decía en broma que cuando los escritores presumen de que los personajes les hablan, es postureo. Pero en mi caso no, a mí me hablan, me hacen bizcochos y hasta les acompaño al médico. Tengo un par de ideas, pero antes me gustaría desconectar un poco.