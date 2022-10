Carmen Mola (presenta 'Las madres'): "El combustible de la novela es la sociedad en la que vivimos"

–¿Cómo se enfrentan al papel en blanco después de las cuatro novelas anteriores con tanto éxito?

–Empiezas en blanco en la primera novela, en la cuarta tienes cosas, conoces a los tuyos, sabes lo que quieren y puedes dárselo. En el caso de Las madres teníamos la idea de volver a la estructura de la primera novela, aparece un cadáver en no muy buen estado y hay que investigar qué es lo que le ha pasado.

–¿Y en qué momento deciden que la trama va a girar en torno a los vientres de alquiler?

–Surge de la imagen inicial de la novela. Buscando cómo aparecía el cadáver dimos con la imagen de un hombre al que cuando lo abren descubren un feto en su tripa. Esa imagen nos parecía muy sugerente y a la vez genera un montón de preguntas, la de quién es ese hombre, ¿qué significa que haya un feto dentro? Y sobre todo, ¿quién es la madre? ¿Dónde está? A partir de ahí hacemos el mismo proceso que hace el lector cuando entra en el libro, empezamos a buscar respuestas a esas preguntas que surgen. Y todo eso nos fue llevando al mundo de la maternidad subrogada de una manera más o menos lógica. Nos parecía un tema muy pertinente que forma parte de la sociedad. En España es ilegal pero por otro lado hay muchas familias que han recurrido a ello fuera de España. Nos parecía un tema que podía generar un debate y un conflicto interesante dentro de los personajes.

–Inevitablemente, sus novelas generan debate...

–Al escribir puedes generar debate, claro. Nosotros no queremos hacer novela doctrina ni panfletos. Queremos hacer novelas entretenidas que atrapen al lector, pero si tienes un buen tema de reflexión, con trasfondo social, inevitablemente el lector va a reflexionar sobre ello. No queremos decirle al lector por dónde ir pero sí reflejar un tema de muchísimo calado como es la explotación del cuerpo de la mujer, hay un negocio muy boyante detrás de ello y si eso es decente o no… Que cada uno piense lo que sea. Es verdad que la obsesión por la paternidad llega a diluir ciertas fronteras morales en la persecución del objetivo de ser padre.

–De hecho, la novela negra siempre tiene ese punto social.

–Para nosotros, lo más importante es la trama, que la gente no pueda dejar de leer, pero la novela está ambientada en una sociedad que es la nuestra y la novela negra se presta mucho a hacer reflejo, una crítica… Siempre contamos que el día que presentamos por primera vez la novela nos decían que por qué había tanta violencia contra las mujeres en ella. Terminamos la última entrevista, pusimos las noticias y aquel día habían muerto en España tres mujeres por asesinatos machistas. No puedes escribir una novela que pretenda ser realista, por mucho que la trama sea ficción, y reflejar la sociedad española sin reflejar la violencia contra la mujer. Y por otra parte, desde los año 80 estamos oyendo hablar de la corrupción,… son cosas que están en el día a día. Queríamos reflejarlas en una novela de entretenimiento. El motor de nuestra novela es la trama, pero el combustible es la sociedad en la que vivimos.

–Siendo los tres guionistas, imagino la respuesta, pero ¿les cuesta mucho meter tanto ritmo a sus tramas?

–Trabajamos mucho la trama para que tenga el ritmo que tiene. Desde la primera nos planteamos la novela como entretenimiento. Me parece muy bien que la literatura tenga muchas capas pero teníamos la sensación que muchas veces se olvidaba la literatura como mero entretenimiento. Es como si fuera algo peor que otra literatura cuando fabricar algo que sea divertido es muy complejo. Eso lo teníamos muy claro desde el principio. El lector necesita encontrarse con sorpresas y entrar en una novela que no sabe dónde le va a llevar. Creo que el gran mal de la ficción de hoy en día es que es previsible.

–¿Cómo llevaron la polémica generada tras el premio Planeta?

–Estábamos preparados para el debate de desacralizar la figura del autor, bajarlo del pedestal, decirle a la gente que lo importante no es el autor sino la novela. No importa lo que opine el autor de la vida ni cuántos seguidores tenga en Instagram, si es guapo o feo… No había ninguna intención de ocupar el espacio femenino que no sé ni siquiera qué significa eso, o de aprovecharnos del empuje del feminismo. No entramos en ninguna confrontación porque creemos, además, que confrontar a las feministas con este tema te convierte a ti en antifeminista y ninguno de los tres lo somos. Los tres somos feministas y nuestras novelas, que es lo importante, son feministas.

–Acaba de estrenarse la serie de ‘La novia gitana’... ¿Qué no les ha gustado de la adaptación?

–Es difícil contestar a eso. Hay cambios en la serie con respecto a la novela pero entendemos que los tenga que haber y unos te gustan más y otros menos. Nos gusta mucho la atmósfera que ha creado Paco Cabezas, el ritmo, que haya sido valiente para llevar una novela oscura y no haya tenido condescendencia que a veces parece que el espectador es menor de edad. Hay cosas que no habríamos hecho igual pero son puntuales.