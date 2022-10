'La mariposa de obsidiana' llega al Teatro Principal convertida en "teatro popular"

Conscientes del reto que supone pero con la ambición de “instaurar el género del teatro enigma en el panorama español”, Juan Bolea (dramaturgo) y Blanca Resano (directora) estrenan el jueves en el Teatro Principal de Zaragoza su última creación, ‘La mariposa de obsidiana’, una adaptación teatral de la exitosa novela del escritor. Ambos, acompañados del elenco de actores, han presentado esta mañana en el Teatro Principal la “ambiciosa” producción escénica junto al gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo.

La inspectora Martina de Santo salta del libro al escenario de la mano de Claudia Siba que encabeza un reparto en el que también están Amor Pérez, Chavi Bruna, Rosa Lasierra, Pilar Gascón e Ibán Naval, aunque Juan Bolea ha insistido en que es “una obra coral, algo que no tiene la novela enigma que solo trabaja el crimen”.

Aportar al teatro español

“Lo que me preocupaba cuando empecé este proyecto era la idea porque quiero que vean que he venido a aportar algo como cuando empecé con mis novelas y muchos consideran que han renovado el género negro. Yo quiero que esto se instale en el teatro español”, ha señalado Juan Bolea, que ha desvelado que el espectador “entra directamente en la escena del crimen para asistir durante 90 minutos a la investigación de Martina de Santo que se resuelve en el último minuto con un desenlace increíble”. Una trama que se inicia en la Lonja de Zaragoza y que concluye precisamente en el Teatro Principal.

La escenografía se sustenta en tres grandes pantallas en las que se van recreando los lugares donde sucede la acción, siempre en Zaragoza: “Es una manera brillante de generar la atmósfera de la ciudad”, ha señalado una Blanca Resano, que no ha tenido dudas en calificar a los intérpretes como “el mejor elenco de actores con el que he contado y, como les dije el otro día, una protagonista no es tal si los personajes secundarios no le dan lo que necesita”. Todo con la intención de que “los espectadores estén atentos en todo momento, no tiene un papel pasivo. Si fuera así, creo que habríamos fracasado…”. A su lado, Juan Bolea lo tiene claro: “Esto es teatro popular, como lo eran las novelas de Agatha Christie. Es uno de los grandes retos de mi carrera pero estoy muy tranquilo porque vamos a ver un gran espectáculo”.

Horarios de las funciones

‘La mariposa de obsidiana’ se estrenará el jueves a las 20.00 horas en el Teatro Principal y también se representará el viernes y el sábado a la misma hora y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas cuestan entre 5 y 25 euros y se pueden adquirir en la web e Ibercaja. A partir de entonces, la intención es que “la mariposa vuele alto y muy lejos, incluso fuera de Aragón”.