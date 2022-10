Un impulso necesario para la jota

La oficialización de la candidatura de la jota para ser considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco no hace sino continuar con lo que se lleva persiguiendo durante los últimos años: situarla a la misma altura que otros bailes tradicionales como el flamenco. Una lucha que inició por el impulso de la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota de Aragón y que este martes ha dado un paso fundamental. Y es que se estima que, solo en Aragón, en torno a 80.000 personas están relacionadas de una forma u otra con la jota, abarcando entre 2.000 y 4.000 actuaciones al año.

Con todo, desde el sector aseguran que todavía hay mucho por hacer y mejorar. Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de la Jota, asegura que, pese al gran número de personas que la practican actualmente, "muy pocos lo hacen de forma profesional". En ese sentido, el presidente cree que "la mejor medida de salvaguarda es la regulación de la enseñanza". "He sido autónomo porque sino no tendría para jubilarme, como la mayoría de músicos, bailarines o actores, porque si no es en un conservatorio, no existen espacios escénicos donde ejercer", apostilla Artiaga, a lo que prosigue: "Si las compañías pagan por bolo y no con salarios mensuales, dejan de ser compañías, son amateurs". Así, el objetivo de la candidatura va más allá del reconocimiento, como asevera el presidente de la academia, pues otro de los retos es su "profesionalización".

Lorenzo Gastón, presidente de la Mesa Sectorial de la Jota, opina que este folclore se encuentra en una especie de "limbo jurídico". "Nos pasa también a la hora de recibir subvenciones, al no ser considerados (jurídicamente) ni música, ni arte escénica. Entonces, todo se mantiene en una nebulosa y muchos grupos son asociaciones sin ánimo de lucro, por lo que tampoco tributan", explica. Algo que hace que otros sectores, que sí tienen sus sistemas, los "criminalicen" de forma injusta, ya que Gastón asegura que no es "porque no quieran tenerlos". "Si las cosas estuviesen más reguladas y organizadas, mucha gente entraría a practicar e incluso podría vivir de esto", concluye, añadiendo: "Al no existir reglamentación para impartir las clases, algunos tienen que hacerse autónomos o crear sus empresas por su cuenta, pero no por obligación".

Atraer al público joven

En cualquier caso, como en cualquier tradición, la transmisión intergeneracional se antoja clave para su supervivencia. Lorenzo Gastón cuenta que existen dos variantes, siendo una de ellas "más purista". "Hay que intentar dar entrada al público joven, que consume de otra manera", argumenta Gastón. "Hay pueblos en los que se programa jota en verano casi por obligación o relleno, no es lo mismo que antes. Es deber de las asociaciones llevar propuestas nuevas y adaptadas para que los jóvenes se involucren, pero para eso hay que darle una vuelta, aunque respetando lo de toda la vida", continúa.

En esa línea, Fernando Garrabús reivindica el papel de la Escuela Municipal de Música y Danza, de la que es director: "Ha habido un corte en la comunicación y la gente joven no conecta. Nosotros tenemos un sistema, no reglado, pero sí supervisado por el Gobierno de Aragón, en el que tenemos tres ciclos con objetivos claros". Asimismo, Garrabús subraya que, aunque "no desdeñamos en absoluto la jota original", desde la escuela buscan "una progresión, porque entendemos que tenemos que comunicarnos con la gente joven". "Si no pueden expresarse con la jota, lo harán con otras cosas, como ya pasa", sentencia.

Otra de las soluciones que Garrabús propone es la de incluir la jota aragonesa en el currículo educativo. Concretamente, en la asignatura de Educación Física. De esa forma, asegura, "los niños la aprenderían como un valor endémico, no como algo que solo pertenece a los abuelos". "No hay que imponer las cosas del pasado, pero me preocupa que no conozcamos desde dónde partimos para saber hacia dónde vamos", señala el director.

En síntesis, la jota aragonesa necesita un impulso para confirmar y continuar con su buen estado de salud, para lo cual es fundamental reglar la enseñanza y profesionalizar el sector. Tareas estas a las que puede -y debe- contribuir la candidatura a la Unesco, unido al empuje de las distintas asociaciones. "La jota no se va a morir porque no lo vamos a permitir. Sabíamos que la candidatura no iba a ser un camino de rosas, pero se conseguirá", finaliza Carmelo Artiaga.