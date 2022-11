La Filmoteca de Zaragoza en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid organiza lo que será la tercera edición en la ciudad (en Madrid ya van por la décimo segunda) de la Muestra de Cine Rumano, bajo los auspicios de la embajada del país caucásico.

Seis películas recientes, propuestas diversas tanto a nivel formal como temático, galardonadas en diferentes festivales y firmadas, entre otros, por grandes nombres de la Nueva Ola del Cine Rumano, como Radu Jude o Radu Muntean, conforman la programación de este año que sirve para acercar un cine que desde hace unos años ha cogido un gran vuelo en Europa.

Las películas seleccionadas

Las películas seleccionadas de este año, presentadas como siempre en versión original con subtítulos en español, son 'Întregalde', dirigida por Radu Muntean; 'Babardeală cu bucluc sau porno balamuc/ Un polvo desafortunado o porno loco', dirigida por Radu Jude; 'Crai Nou/ Blue Moon', dirigida por Alina Grigore; 'Imaculat/ Immaculate', dirigida por Monica Stan y George Chiper-Lillemark; 'După 40 de zile/ No Rest for the Old Lady', con el director Andrei Gruzsniczki, y por último 'Câmp de maci/ Poppy Field', dirigida por Eugen Jebeleanu.

Con entrada libre hasta completar el aforo, como todas las sesiones que se celebran en la Filmoteca de Zaragoza, la muestra arranca hoy mismo con la proyección de 'Babardeală cu bucluc sau porno balamuc/ Un polvo desafortunado o porno loco', a las 18.00 horas (todos los filmes de la muestra se proyectarán a esta hora).

Punto y final

A continuación, se podrán ver 'Blue Moon / Crai Nou' (el 4 de noviembre), 'Poppy Field/ Câmp de maci' (el 16 de noviembre), 'Întregalde' (el 18 de noviembre) e 'Imaculat / Immaculate' (el día 23). Como colofón, la muestra tiene previsto proyectar 'După patruzeci de zile / No Rest for the Old Lady' el 25 de noviembre, película con la que se pondrá el punto y final a la muestra de este año.