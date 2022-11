Héctor Abad Faciolince: "Cuando uno no tiene hijos se le queda un pedazo de corazón sin usar"

El colombiano Héctor Abad Faciolince se dio a conocer para el gran público con 'El olvido que seremos', la aclamada novela en la que narra la vida y el asesinato de su padre (Héctor Abad Gómez) y que después fue llevada a la gran pantalla por Fernando Trueba. El escritor nacido en Medellín en 1958 presenta este miércoles a las 19.00 horas en Caja Rural de Aragón (calle Coso, 29) su último libro, 'Salvo mi corazón, todo está bien', una novela en la que vuelve a abordar temas tan presentes en su carrera como el amor y la familia.

En ‘Salvo mi corazón, todo está bien’ cuenta la historia de un sacerdote, pero su presencia sobrevuela toda la novela. Se percibe mucho al escritor que hay detrás.

Inicialmente yo no quería que hubiera nada de mí en esta novela. Quería escribir algo muy alejado de mi propia experiencia y de mi vida. De hecho yo soy ateo. Pero me interesaba esa situación inicial de un sacerdote que llega a vivir a una casa de una mujer sola y abandonada con sus hijos. Y me interesaba también que el cura estuviera muy enfermo. Paradójicamente, el soplo en el corazón que he tenido desde mi infancia y que nunca me había dado problemas, se me agravó. Empecé a enfermar cada día más y a sentir dolor y lo que era una novela totalmente alejada de mí se convirtió en un libro en el que me involucré en el problema cardíaco del protagonista hasta un límite extremo.

¿Le interesa especialmente que su experiencia y su vida permeabilicen sus novelas o es que le resulta inevitable?

En todos mis libros yo escribo con mi experiencia y con mi mala memoria. De hecho, el protagonista es un sacerdote real que yo conocí. Alguien dijo que lo que no es autobiografía es plagio. De todas formas, el escritor siempre intenta salirse de sí mismo y tratar de meterse en la vida de los otros. Yo también lo intento.

¿Qué persigue usted al escribir?

No sé muy bien qué es lo que busco cuando escribo. Hay historias que me obsesionan sin saber muy bien por qué y es a medida que voy escribiendo cuando acabo descubriendo la razón. En este caso, me di cuenta poco a poco que esta novela hablaba de algunos temas que para mí son muy importantes, como la paternidad, la familia, los nuevos tipos de familia, el cuerpo y la amistad. Asuntos que quiero entender yo mismo y trasladar al lector.

La familia es un tema recurrente en su obra. ¿Por qué?

En este libro aparecen cosas muy pasadas de moda. La misma palabra corazón lo está en el sentido que es una palabra que siempre alude a sentimientos bondadosos y de eso ya no se escribe. Si un cura aparece hoy en día en una novela es porque es pedófilo y cuando se habla de la familia es para denigrar de ella. A mí eso me parece bien y sé y entiendo que hay familias que son espantosas, pero mi experiencia familiar fue muy positiva. Y de alguna forma pienso que lo que yo soy, e incluso lo que escribo, se lo debo mucho a la suerte que tuve y que tengo con mi familia. Por eso me parece que sigue siendo un gran tema. Afortunadamente, hoy hay familias distintas y ampliadas: de dos hombres, dos mujeres, con hijos, sin hijos... Muchos tipos de familias que, por cierto, la tradición y la iglesia condenan.

"Si tienes un buen padre, aunque te lo maten, lo llevas siempre por dentro y te sigue salvando"

¿La prematura muerte de su padre hizo que le diera todavía más importancia a la familia?

Eso me hizo comprender que cuando tienes un buen padre, aunque te lo maten lo sigues llevando por dentro y te sigue salvando aunque esté muerto. Además, me hizo comprender un problema cultural muy grande que asola a la sociedad colombiana: la ausencia del padre. Porque en Colombia casi el 50% de las familias están formadas por mujeres que crían solas a sus hijos. Por eso mismo, esta novela introduce a este padre en esa familia.

¿La familia es el mejor lugar de refugio?

No sé si es el mejor, pero un hotel es muy caro, un hospital es muy poco hospitalario y un convento es difícil de aguantar. En tiempos de crisis y pandemia, cuando uno se siente más vulnerable, hay dos cosas a las que puede acudir sin ser humillado: la familia y la amistad. Ambas cosas son muy importantes en este libro.

Manuel Vilas aseguraba recientemente en una entrevista que una persona que no tiene hijos corre el riesgo de pasar por el mundo sin saber qué es ser humano de verdad. ¿Qué piensa usted?

Afortunadamente, la paternidad es una opción libre como debería ser el celibato. Pero sí que creo que cuando uno no tiene hijos se le queda un pedazo de corazón sin usar. Y es un pedazo muy interesante que te hace entender muchas cosas. Para empezar, te ayuda a entender a tus padres.

"No hay manera de que la vida no acabe en una derrota; un final feliz es solo un final anticipado"

Han pasado más de 15 años desde la publicación de ‘El olvido que seremos’. ¿Ya se explica su éxito?

En Colombia me lo explicaba porque es un país de muchas víctimas injustas de la violencia y creo que muchos se veían representados por este hombre bueno que sin hacer nada malo recibe las balas. En el resto de países pienso que se debe a que el protagonista es muy interesante, es alguien que quiso hacer de su vida una especie de obra de arte muy estética. El libro simplemente copia esa manera de vivir tan estética. Tal vez fue eso lo que produjo tanto encanto en muchos lectores.

En su nueva novela aborda el tema de la enfermedad. ¿Hasta qué punto cambia la forma de entender y afrontar el mundo?

La enfermedad para lo que sirve, si es que sirve para algo, es para recordarte algo fundamental que los estoicos siempre tuvieron muy presente: que al final todos vamos a ser derrotados. No hay manera de que la vida no termine en una derrota. Por eso en este libro, citando a Orson Wells, digo que un final feliz es simplemente un final anticipado. Siempre depende de dónde cortes la película. Pero los estoicos también enseñaban que aunque todo termine en una derrota, hay que vivir mientras tanto con entusiasmo y alegría. Siempre he dicho que quiero vivir mi muerte de forma muy consciente. Con esta reciente cirugía a corazón abierto la pude vivir de algún modo de forma anticipada.

¿Ya sabe cuál será su próximo proyecto literario?

Cuando acabo una novela paso varios meses obsesionado con ella y sigo dándole muchas vueltas. Para lograr deshacerme de esa obsesión lo que hago es traducir. Y es lo que estoy haciendo ahora con una novela de Rebecca Goldstein, una autora de EEUU que nunca ha sido traducida al español.