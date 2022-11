2022, año de celebración. El actor aragonés Jesús Sesma afronta sus 40 años de carrera con un apasionante espectáculo, en forma de monólogo, para celebrar tan importante acontecimiento que se representará en el Teatro del Mercado de Zaragoza de viernes a domingo.

'Recordar para no olvidarme, Diario de un comediante' es un nuevo espectáculo de reflexión, de introspección. ¿Qué pasa cuando te enfrentas al olvido? ¿Se puede afrontar el olvido y el miedo a lo inevitable? ¿Qué ocurre cuando uno empieza a olvidarse de sí mismo? Un proyecto de exploración que nos lleva a cuestionarnos sobre el sentido de la vida del artista. Sobre cómo un hombre se enfrenta al olvido, a perder la memoria y a perder el sentido de toda una vida. Esto nos llevó a desempolvar diarios de juventud, diarios de carretera, diarios de comienzos profesionales. Un 'patchwork' de retales que confeccionan un espectáculo que muestra, a corazón abierto, un largo camino de experiencias, de sensaciones, de anécdotas y de vivencias personales. Oleajes con fondo amargo que transitan por la memoria subiendo y bajando por anhelos olvidados, ilusiones inacabadas, nostalgias y humor. Todo ello compartido con el público haciéndole partícipe directo.

Director y dramaturgo de este espectáculo

Felipe Romero es el director y dramaturgo de este espectáculo de creación que abordaron, según explica el propio Romero, basándose "en los diarios del propio actor. Trabajar dramaturgias a partir de diarios personales es un viaje emocionante. Los diarios son un elemento textual narrativo que abre las puertas de par en par a nuestros deseos, mentiras y reflexiones más profundas. Llevar estas páginas a un escenario se transforma en un espejo que refleja las miserias y virtudes de nuestro ser que se confrontan en el hecho escénico de manera inexorable", dice Felipe Romero, que explica que de ese viaje precisamente salió el título y el tono de esta producción: "Recordar es volver a pasar por el corazón..., para no desligarse de la memoria..., para no perderse..., para no soltarse..., para no rechazarse..., para no descuidarse..., para no retirarse y olvidarse de sí mismo. Olvidar aquello que te hizo olvidarlo todo y asumir la responsabilidad de tu propio abandono. El objetivo es entonces volver a reencontrarse, volver a pasar por el corazón nuestros anhelos e ilusiones, nuestras pérdidas y victorias. Que nuestra vida no se diluya y así no dejarnos desaparecer. El olvido de uno mismo llega de modo progresivo y de forma irremediable. “Recordar es fácil para quién tiene memoria; el olvido es difícil para quién tiene corazón. ”Recordar sin que duela. Recordar para no olvidarse".

'Recordar para no olvidarme' se representará el viernes y el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas para este espectáculo de 80 minutos cuestan 20 euros.