Robe Iniesta (actúa este viernes en Zaragoza): "Crear ya es lo bastante difícil como para encima ponerme límites"

Robe Iniesta es una de las voces autorizadas del rock español. Tras varias décadas girando con Extremoduro, grupo con el que dio el salto a la fama, en 2021 su cuarto disco en solitario, 'Mayéutica', y dividió su gira de lanzamiento en dos partes. Con la primera parte ('Ahora es el momento'), ya actuó en Zaragoza hace justo un año, y este viernes, a partir de las 21.30 horas y en el mismo espacio, el Príncipe Felipe, cierra el ciclo con la segunda parte ('Ahora es cuando').

Vuelve a Zaragoza un año después con la segunda parte de su gira. ¿Qué diferencias va a notar el público?

En 2021, con las restricciones, habíamos quitado las canciones más marchosas, porque tampoco íbamos a estar ahí haciendo el cabra con la gente sentada. Hemos cambiado algunas, sobre todo de Extremoduro, y vamos haciendo otras nuevas.

Siempre ha sido muy de decir tacos en sus temas. ‘Mayéutica’ se caga, literalmente, en la filosofía. ¿Ha cambiado mucho el panorama en ese sentido?

Sacarlos (los discos) siempre puedes sacarlos, lo que pasa que te hace ser una música de minorías. Siempre ha habido problemas por decir tacos en las canciones, y eso hace que no salgas en la radio. Pero tú eliges donde quieres estar.

Sus canciones también destacan por su duración, más extensas de los cánones comerciales. ¿Es premeditado o le sale solo?

Premeditado no, en absoluto. Crear ya es bastante difícil como para encima ponerme límites. Si me parece que una canción está redonda en minuto y medio, me vale. Y si me va saliendo y dura 45, estupendo. Tampoco es por ir a la contra. Lo que hablábamos antes, me dicen que para salir en la radio hay que hacer canciones más cortitas. Pero si dices ‘puta loca’, cómo vas a salir en la radio. Olvídalo, hazla como te salga de los cojones (ríe).

Una extensión que traspasa a sus conciertos.

A estas alturas de la vida, es muy difícil para mí hacer conciertos cortos. Hay muchas canciones, discutimos en el local de ensayo al decidir cuáles hacemos. Tenemos un fondo de armario tan grande que hacer los conciertos cortos nos sabe a poco. Preferimos hacer hora y cuarto más suave, para ir entrando; un descanso que dura más o menos en función de la facilidad que tenga la gente, por ejemplo, para ir a la barra, y luego una segunda parte más cañera.

La forma de vivir los conciertos también ha variado. Siempre dice que no le gusta que la gente grabe con el móvil.

La gente tiene que vivir el momento. Una cosa es que grabes un trocito para mandarlo a los colegas y darles envidia, pero lo de pasarte medio concierto con el móvil en lo alto dando por culo al que está detrás…

Pese a ese nuevo consumo, en sus conciertos se sigue viendo gente de todas las edades.

Estoy viendo a mucha gente joven en los conciertos, y me da mucha alegría, muy buen rollito. Ya hace tiempo que pasa esto, con Extremoduro ya venía pasando después de tantos años. Por eso dividimos la pista en zonas tranquilas y marchosas. Antes, las filas delanteras eran como ir a la batalla, y ahora eso ha cambiado.

¿A qué se debe: está volviendo el interés por el rock o nunca se ha ido?

En España, lo del rock siempre ha sido una música para minorías. En los medios siempre ha habido una música más bailable, de otro tipo.

¿Y de la música actual, qué me dice?

A mí no me va, y cuando algo no te gusta quizá no eres el más indicado para opinar. La veo un poco más superficial, y no me refiero a las letras, sino a la música en sí. Una canción de rock la puedes cantar de muchas maneras y sigue siendo la misma, pero hoy en día a muchas canciones les quitas los arreglos y no serían las mismas porque no tienen una base sólida. Pero es mi impresión, que a lo mejor es la de un pureta.

De hecho, sus letras siempre han tenido esa profundidad.

Lo importante de una canción es que emocione. No tiene por qué ser profunda como si la hiciese Pitágoras. Lo que tiene que hacer es emocionar, y tampoco hace falta que nadie te la explique. Tú entiendes lo que entiendes y te emociona o no te emociona, da igual de lo que hable o lo que estuviera pensando el que la compuso. Si te emociona es válida, y si luego te hace pensar, pues de puta madre. Doble objetivo.

¿Qué le inspira ahora?

Hay temporadas que oigo muy poquita música. Cuando no tienes temas o estás pensando en empezar a componer, te enriquece oír muchos tipos de música. Pero cuando ya tienes temas, parece que te contamina, y prefiero tener mi música en la cabeza.

¿En qué momento artístico diría que se encuentra?

No sería quien soy si no hubiera hecho todo lo que he hecho. A nivel artístico sigo intentando encontrar cosas nuevas, intentar sorprenderme e intentar sorprender. La manera de componer no ha cambiado mucho, no sé dónde está el botón que me hace crear o que me tiene en sequía. Pero la manera de vestir los temas sí la trabajamos de forma distinta. En Extremoduro hacíamos primero la maqueta, y ahora lo hacemos todo directamente en el local de ensayo, donde nada puede salir mal.

Las nuevas plataformas también han modificado todo.

Tampoco ha cambiado tanto. Antiguamente los grupos sacaban el 'single' y, cuando tenían unos pocos, hacían un LP. Eso se dejó de hacer porque ir a cambiar el tocadiscos de canción en canción era un rollo. Quizá esté un poco más en el pasado, pero tampoco me importa ir sacando canciones, como Ininteligible, que ha salido de cara a la gira. Lo del disco físico está quedando casi para coleccionistas, porque tampoco tienes que oírte los discos de cabo a rabo, a no ser que sean como 'Mayéutica', que es una sola obra concebida para escuchar del tirón. Si no es así, tampoco es tan importante, no es un cambio drástico.

La gira está llegando a su fin, ¿ya tienen letras pensadas para grabar?

Sí, date cuenta que 'Mayéutica' se compuso en 2018 y se grabó en 2019. Luego vino todo el confinamiento y toda la mierda esta, que a ver qué ibas a hacer sin poder salir. Si estabas todo el día con la guitarrita tocando en casa, malo era si no se te ocurría nada. Creo que, así como ha sido un momento muy malo para todas las artes y directos, ha sido un tiempo bueno para crear. Es lo que se está viendo ahora, con todo lo que está saliendo.