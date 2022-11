Laura Baeza (publica 'Una grieta en la noche'): "Creo que no tendré el aplomo para escribir no ficción y firmar con mi nombre"

La mexicana Laura Baeza, a sus 34 años, es una de las plumas literarias más prometedoras dentro del habla hispana. En su última publicación, 'Una grieta en la noche' (Páginas de espuma) aborda temas sociales y complejos a través de una escritura que describe la realidad desde lo insólito, en ocasiones distorsionándola al extremo. Y lo hace con una serie de relatos breves que, pese a versar sobre distintos temas, parecen conexos en su estructura subliminal. "Me gusta que me conduzcan cuando leo, el ir descubriendo las cosas, y eso es lo que quería producir en el lector con estos relatos", señala Baeza.

El título, que parafrasea a Leonard Cohen –de forma no intencionada, al menos en principio, según la autora–, evoca a la bondad que se puede encontrar en las situaciones más dolorosas, de la vida en general y del lugar en el que ella vive, Ciudad de México. "El libro transita entre la bruma y la desazón, pero soy una entusiasta de que las cosas pueden tener un tono distinto. Me gusta percibir eso a través de pequeños espacios por donde atraviesa una posibilidad", explica.

Una grieta que, eso sí, en ocasiones es mejor no abrir: "A veces la esperanza te condena. Es como abrir puertas que después uno ya no sabe como cerrar". Pese a ello, la autora azteca argumenta que es consciente "del riesgo social" del lugar donde vive, pero que prefiere fijarse más en esas "grietas de luz" que, en definitiva, "son las que a mí me mantienen, como si fueran un faro, para llegar a esa parte bondadosa de la ciudad".

'Una grieta en la noche' se alimenta de todo en lo que inspira a la escritora mexicana, desde sus miedos y obsesiones hasta la curiosidad, a través de la cual, asegura, intenta "darle la vuelta" a lo que le preocupa. La escritura de esta obra, dice Baeza, responde a "un proceso temporal, pero es súbita". Y es que, subraya la escritora, "el relato breve enfrenta al descubrimiento del riesgo de la palabra, nos exige más como lectores y como autores". "Es el alma de este libro, que todo sea súbito", sentencia la mexicana.

Reflejar lo no convencional

Los temas a los que hace referencia en sus distintos relatos son muy variados, pero todos tienen un mismo fondo, reflejar lo no convencional, por ejemplo, en lo referente a la familia: "Por nuestra educación occidental y judeocristiana, tendemos a ver la familia como un lugar seguro, pero lamentablemente la realidad es distinta". Así, asevera Baeza, "venir de una familia amorosa no nos va a convertir siempre en buenos ciudadanos, ni venir de una familia destrozada va a hacer que seamos malos". Todo ello, argumenta, fruto de la "idealización" que hacemos como sociedad del amor, las relaciones o la propia familia.

Nacida en el sur del país, pero residente de la capital del estado azteca desde hace años, la autora proyecta en la muerte otro de sus ítems más destacados. "En México la tratamos (a la muerte) de forma distinta, pero también la vivimos con mucho dolor a través de los asesinatos, las desapariciones...", cuenta la escritora. Con todo, sí hay un tipo de muerte que le preocupa especialmente: los feminicidios. "No siento que el libro dé voz a quien no la tiene o evidencie algo –expone–, porque es un problema social. La violencia de género es nuestra propia pandemia". "Todo el mundo aspira a vivir, no a sobrevivir", concluye.

Sin embargo, la esperanza por un mundo mejor se ve reflejada continuamente en sus afirmaciones, que miran al futuro con cierto optimismo: "Me fascina ver como mis primas menores y mis sobrinas tienen un pensamiento mucho más libre y auténtico del que yo tuve a su edad. Me gusta sentirme parte de algo, una generación que procura tomar conciencia".

En cualquier caso, la autora se muestra convencida de que su campo es la ficción, a través de la cual puede "provocar inquietud, o al menos que se dedique un minuto a pensar en la situación real". "Creo que no tendré el aplomo de escribir no ficción y firmar con mi nombre", reconoce. Y añade: "El cine es un producto de ficción, y nos hace preguntarnos cosas. Me gusta prestar atención a los productos de la imaginación, porque en realidad son lo que está sucediendo".