Nerea Asensio: «El cine es una buena ventana a los problemas sociales»

El ‘bullying’, el cáncer, la despoblación y ahora la violencia de género. En todos sus cortometrajes pone el foco en problemáticas sociales ¿Por qué?

Porque creo que es necesario dar visibilidad a estos temas y ayudar a que la gente los comprenda. El cine ofrece una mirada amplia y lo ve tanta gente que es una buena ventana para poder concienciar a las personas sobre esos problemas.

Cuando hizo su primer corto no tenía ninguna formación audiovisual. ¿Qué le llevó a elegir el cine como medio de expresión?

El cine siempre me encantó. Me gustaba mucho ver los making off, el cómo se hicieron las películas. Yo tenía un canal de Youtube en el que había ya había colgado algún vídeo sobre el bullying y como había habido buena respuesta me planteé cómo podría seguir ayudando y decidí hacer el primer corto. No sabía ni qué era un guion, ni un rodaje, pero ahí me metí. El primer corto fue complicado. El primer día era un rodaje en exteriores y comenzó a llover, y yo estaba allí con 50 figurantes. Pensé, ¿dónde me he metido? Pero al día siguiente, en una escena en interior, en la que están en la cama el padre con el hijo todo fluyó. Me metí de lleno en el rodaje, miré a todos los lados y me dije: ‘esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida’.

Y entonces se planteó crear su productora, La Casita.

Bueno, previo paso por los estudios. Primero un curso de realización audiovisual y ahora estoy en la carrera de Comunicación audiovisual. Vi que trabajar en este mundo es complicado y decidí montar mi productora, con la que además de los cortos hago trabajos más comerciales para empresas, vídeos corporativos, videoclips.... La productora está en redes sociales y eso ayuda no solo a difundir los cortos y que la gente tome conciencia de los problemas que abordan, sino también a que conozcan tu trabajo y te vaya llamando para otros.

En su último trabajo, ‘Falsa sonrisa’, aborda la violencia de género, pero desde el ámbito de la violencia psicológica y desde un enfoque un tanto distinto. ¿Por qué lo decidió así?

Porque la violencia psicológica es la más difícil de detectar, tanto para la gente de tu entorno como muchas veces para quien la sufre. Al principio tu pareja comienza mirando tu móvil o haciendo algún comentario al que no das importancia porque piensas que está enamorado y que la relación es así. Hasta que la bola va engordando. En el corto no tratamos el momento en el que pasa, sino el tiempo después, ese tiempo en el que la víctima aún no ha superado el trauma y todo el proceso que vive hasta rehacer su vida. La idea es que la gente entre pensando que va a ver una cosa y salga con que ha visto otra completamente distinta a la que pensaba.

¿Qué es lo más complicado al hacer cine social?

Por un lado, tienes que diferenciarte de lo que hacen los demás para ofrecer algo distinto y calar más en la gente y, además, no ofender a nadie. A veces hay una línea muy fina entre el intentar concienciar y que nadie se sienta ofendido y, claro, no dejar de contar una realidad. Para ello hay que documentarse bien, hablar con psicólogos, etc. Diez minutos de corto pueden llevar dos años de preparación a conciencia.