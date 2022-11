Estela de Castro rinde homenaje a los fotógrafos que marcaron Spectrum Sotos

La galería fotográfica Spectrum Sotos, que fue la primera de su especie en Zaragoza y la más antigua del país, apura los últimos meses de su "primera etapa". 45 años que tocarán a su fin en junio, cuando su creador y actual regente, Julio Álvarez Sotos, se jubile. La escuela, eso sí, continuará abierta, y el espacio de la galería será previsiblemente reciclado como sala de exposiciones. Cuatro décadas y media en las que han pasado por la galería centenares de fotógrafos, cada uno en su estilo, formando todos una pequeña parte de la identidad de la galería. Con motivo de tan especial acontecimiento, el todavía dueño le propuso a la madrileña Estela de Castro exponer parte de su proyecto 'Fotógrafos' en Spectrum Sotos.

'Fotógrafos' es una idea en la que De Castro lleva trabajando más de doce años. Consiste en retratar, durante hora y media, a algunos de sus compañeros en sus lugares de trabajo y en su entorno, donde asegura que se sienten "más cómodos". De los 126 retratos que ha recopilado hasta hoy, más de una veintena se podrán contemplar en la galería zaragozana desde el pasado miércoles hasta el próximo 11 de diciembre. Así, figuras que han marcado la imagen en este país como Gervasio Sánchez, Judith Prat o Rafael Navarro aparecen reflejadas en 'Miradas cruzadas' –así es como ha titulado la fotógrafa su muestra–.

Una exposición, dice De Castro, que le hace especial "ilusión", pues se trata de una galería "mítica, la más antigua del país", y en la que, por supuesto, hay presencia de fotógrafos aragoneses como los citados ya que, además de ser oriundos del territorio, "son importantes y debían estar presentes". Una idea, la de la muestra, que surgió de la forma más natural imaginable. "Hace meses, un domingo, Julio (Álvarez Sotos) nos dejó de forma improvisada sus instalaciones para hacer un taller. Ahí fue cuando me dio el catálogo de la galería y me propuso hacer este pequeño homenaje. Me pareció una bonita idea y acepté", explica la retratista madrileña.

Y es que su trabajo, precisamente, es ese: "Soy retratista, y retratar a un fotógrafo es como retratar a cualquier persona. El proceso es el mismo, pero en este proyecto todos tienen algo en común, que es la calma de su entorno". Hora y media en la que Estela de Castro no solo fotografía y homenajea a aquellas figuras que admira y con las que ha crecido. "Aparte les hago una pequeña entrevista en vídeo, porque me interesa mucho lo que tienen que decir y contar", subraya.

Una fotógrafa reputada

La fotógrafa madrileña es una de las más reputadas en el sector en los últimos años. Buen ejemplo de ello es su trabajo como retratista de los miembros de la Casa Real en 2020. "Nunca me había imaginado hacer algo así. Aprendí muchísimo, porque no se parece en nada a lo que había hecho o a lo que vaya a hacer en el futuro", recuerda. Una oportunidad que, tal y como admite, supone un reconocimiento a su trabajo. "Es maravilloso que confíen en ti para algo de tanta envergadura y repercusión", señala.

No son estos los únicos proyectos en los que la madrileña ha estado trabajando. Uno de los campos que más le interesan y en los que más se involucra, además de 'Fotógrafos', es el de los derechos animales: "Acabo de terminar un proyecto, que estuvo en PhotoEspaña, que hablaba de muchos tipos de maltrato animal, y tengo pendiente otro sobre un tipo en concreto. También me he centrado en retratar a animales que son tratados como parte de familias, no solo como una mascota".

Diferentes miradas que le sirven para expresar diversas ideas, desde "concienciar y recaudar" para diferentes causas hasta "homenajear" a sus compañeros. En cualquier caso, todos sus proyectos tienen en común algo: su interés. "No trabajo por modas. Si no me interesaran, no los haría», sentencia. Una filosofía que casa perfectamente con cómo ve su trabajo: "Nunca digo que soy artista, siempre digo que soy una fotógrafa".