José Antonio Ponseti: "Mucha gente me ha preguntado si escribiendo el libro odié, y no es cierto"

José Antonio Ponseti no necesita presentación. El reconocido periodista barcelonés nos sorpendió hace tres años con su faceta novelística, cuando publicó 'Vuelo 19'. El pasado miércoles presentó en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés su segundo libro, 'La caja azul' (Suma), una historia personal que traslada a la ficción con un único objetivo: encontrar a su abuelo, desaparecido en la Batalla del Ebro, y culminar así un proceso que iniciaron las mujeres de su familia hace más de 80 años.

Esta novela parte de un tema muy personal, lo que sin duda la hace más especial.

Sí, eso la convierte en algo distinto. Mi primera novela era sobre una desaparición de unos aviones en EEUU. Esta directamente arranca con la caja azul, que me la da mi madre pocos días antes de morir, y con la búsqueda de mi abuelo, desaparecido en la batalla del Ebro. Mucha gente se ha sorprendido, porque a priori no parece que alguien al que conoces, o escuchas, como es mi caso, pueda tener historias así en casa. Sin embargo, creo que hay muchas historias como esta en muchas casas. Estos días me está escribiendo mucha gente por redes sociales, con situaciones parecidas, pidiéndome consejo. Eso fue un poco lo que me animó a sacar 'La caja azul'. Al principio, mi idea era hacer toda la investigación y guardarla para mi familia. Pero en el camino del proceso, la gente que me encontraba en las bibliotecas, estudiando… Me preguntaba y se sentía un poco reconfortada. Por eso lo he publicado.

Por tanto, presentarla en Zaragoza era obligatorio.

Hombre, imagínate. Casi todo pasa por Aragón y por el Ebro. No tendría sentido no hacerlo.

¿Cree que contar este tipo de historias, al ser contadas por un personaje público, pueden trascender más?

Creo que hay mucho de lo que dices. Tardé muchos años en abrir la caja. Luego, tardé mucho en ir y venir de las investigaciones, y en los últimos cuatro o cinco años ya iba a muerte a ver lo que encontraba. Fui a pueblos por los que pasó mi abuelo, como Fayón, y te das cuenta de que la gente siente mucha más proximidad hacia ti porque es algo que también tienen en sus casas. Son conscientes de casos similares o los han vivido. Todavía tenemos muchas cosas pendientes con la guerra civil, sobre todo referidas a combatientes. Otra de las claves es que el libro no tiene nada de político. Hubo muchísimos españoles a los que les tocó ir a la guerra, se encontraron en mitad de un jaleo de esa magnitud y el libro es la historia de esa parte de España. Por supuesto, había quien creía en una cosa o en otra, pero a mucha gente le pilló en medio.

Mucha gente habla de que no se debe remover el pasado, que es casi una suerte de revanchismo.

Me he encontrado con mucha gente que me ha preguntado si escribiendo el libro odié. Y no es cierto. Si la caja azul se mantuvo en secreto fue porque contenía mucho dolor, era una caja con meses muy difíciles en lo familiar. Nos equivocamos en infravalorar todas estas sensaciones y sentimientos, tanto en un lado como en otro. Es difícil que no haya odio y rencor, aún están presentes esas cuentas pendientes y las entiendo. Pero de la Batalla del Ebro, cuando desaparece mi abuelo, han pasado 84 años. Mi única intención con este libro, y creo que es la de mucha gente, es traer a mi abuelo de vuelta a casa y cerrar esa etapa. Cerrar el círculo y que descanse en paz tras tantos años de espera. Es muy jodido tener un desaparecido, porque los vivos estamos vivos y los muertos están muertos, pero con los desaparecidos siempre tienes una esperanza permanente de que va a aparecer, y eso emocionalmente te mata. Cuando abrí la caja azul, sabía que iba a terminar mal, que no era una historia con un final feliz tipo Hollywood.

"Mi única intención con este libro es traer a mi abuelo de vuelta a casa y cerrar esa etapa"

¿Cómo fue todo el proceso de abrir y descubrir la caja azul?

Emocionalmente no podía. Me llega poco antes de la muerte de mi madre, con la promesa de no abrirla hasta que ella no esté. Y luego no pude hacerlo, estaba destrozado. Al cabo de tres años se va mi padre, yo estaba solo en EEUU… Me sentía extremadamente vulnerable y solo. La caja azul era una carga emocional tan fuerte que pensaba que al abrirla me iba a ir a la mierda y no iba a haber manera de remontar toda la pena que llevaba dentro.

¿Cuánto tardó?

Casi cuatro años.

¿Y ha conseguido cerrar todas esas heridas?

Realmente, la historia de la caja azul es mi madre. Es como decirle: hasta aquí he llegado, esta es la historia. Me costó muchísimo escribir el arranque del libro porque lloraba mucho, me daba mucha pena recordar a mi madre. Fue una etapa muy complicada, y sí me ha servido un poco de sanación personal. No solo cerré el capítulo de tu abuelo, sino también otros que creía que estaban cerrados, pero que al ponerme a escribir he visto que solo estaban apartados.

"Me costó escribir el arranque del libro porque lloraba mucho. Me ha servido un poco de sanación personal"

¿Qué es lo que más le sorprendió al abrirla?

Descubrir a mi abuelo. Era excepcional. Me da tanta pena no haberle conocido… Era un tipo tremendamente preparado, con un carácter súper positivo, que quería un montón a su mujer y a sus hijos. Durante el tiempo que estuvo en el frente lo nombraron delegado cultural de su unidad, ayudaba a todos sus compañeros a escribirles cartas a sus seres queridos, les daba clases, les leía los periódicos. Era un fuera de serie, como me imagino que lo eran tantos otros abuelos de esa época. Aunque cuando hablas de tu abuelo, lo primero que te viene a la cabeza es un señor mayor, pero el mío tenía poco más de 30 años, con toda la vida por delante. Espero que el libro ayude a mucha gente a animarse y a buscar. En el fondo, de eso se trata también.

Nuestras generaciones son las últimas que van a tener la posibilidad de hablar con las fuentes primarias, pero tenemos la ventaja de poder acceder a todo desde casa.

Estoy de acuerdo. Los nietos y los bisnietos somos los que estamos echando esto hacia delante. Y es que tenemos unos medios que no se tenían antes, sumados al trabajo excepcional que se ha hecho en archivos civiles y militares. También hay muchísima información en las bibliotecas de los pueblos pequeños, no sabes cuánto me han ayudado en Fayón. He cruzado el Ebro como lo cruzó mi abuelo, he hecho el mismo camino, he estado en todos los puntos. Tenemos una ventaja sobre la que tuvieron nuestros padres, y ya no te digo un poquito más atrás. Lo que tuvo que pasar mi abuela buscando información en la posguerra tuvo que ser un calvario inenarrable. Inenarrable.

¿Qué es lo más complicado de llevar una historia real como esta, que además es personal, a la ficción?

Voy a intentar no hacer 'spoiler', pero creo que el momento clave son las últimas 24 horas en el frente. Fueron tremendamente complicadas de escribir, porque quieres que todo lo que estás escribiendo tenga sentido.

"Las últimas 24 horas en el frente fueron tremendamente complicadas de escribir"

Una vez terminado, ¿cómo lo definiría?

Es un libro que tiene muchísimo amor y que relata la guerra civil desde la mirada de un soldado del frente. Es mi abuelo, con sus cartas, el que te va conduciendo. Era un tipo que escribía excepcionalmente bien. Tendría que estar firmado por él, pero la editorial no me ha dejado (sonríe). Lo definiría como un libro sanador, porque te demuestra que puedes encontrar a la gente que querías y que ha desaparecido. La puedes traer de vuelta a casa, de regreso.

¿Veremos pronto un tercer libro?

No me importaría, porque me lo paso muy bien. He descubierto que disfruto muchísimo la parte de la investigación, por lo que si me animo a escribir una tercera historia tendrá que ser una en la que pueda trastear y ver de lo que soy capaz. La vida de periodista nos lleva por todos los frentes habidos y por haber. Los programas en la radio, lo que te cae de otros medios… Me divierto mucho porque no paro, pero soy consciente de que tendré que aflojar un poco. O empezar a tomar decisiones de por donde tiro más. Hay noches que son muy largas, en las que la mañana llega muy rápida y te das cuenta de que no has dormido todavía.