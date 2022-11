La Casa del Loco celebra 25 años como sala de conciertos

La Casa del Loco de Zaragoza está de celebración. La sala de la calle Mayor lleva nada más y nada menos que 25 años acogiendo conciertos, un tiempo en el que se ha convertido en todo un referente de la música en directo tanto en Zaragoza como en España. La sala ha albergado cientos de conciertos en estas dos décadas y media. Ha visto dar los primeros pasos de artistas y bandas como Quique González, Amaral o Love of Lesbian, triunfar a clásicos como Loquillo, Siniestro Total o Antonio Vega y ha acogido con los brazos abiertos a grandes grupos foráneos como The Jayhawk, Drive by Truckers o Gustavo Cerati.

La Casa del Loco ya ha celebrado varios conciertos este mes de noviembre para conmemorar su aniversario, pero sin duda el plato fuerte llegará el próximo viernes día 18 con la actuación de Los Enemigos. «Todos los años hacemos algo especial durante este mes y como este 2022 era el 25 aniversario queríamos traer a algún grupo que representara bien la historia de la sala», explica el que ha sido el programador del espacio durante todo este tiempo, Chema Fernández, que subraya que en los comienzos la sala se enfocó mucho al rock para ir abriéndose en los últimos años a otros géneros. Relevo a En Bruto o M-Tro La Casa del Loco echó a andar como discoteca en el verano de 1997 y solo unos meses después empezó a programar conciertos. Su aterrizaje fue una gran noticia para la ciudad, ya que llenó el vacío que habían dejado algunas salas míticas como la En Bruto o la M-Tro. «La verdad es que por esa época no había gran cosa en Zaragoza y era una lástima porque había muchos grupos girando», indica Fernández. Los Enemigos conmemorarán el aniversario el próximo viernes Josele Santiago ya ha visitado varias veces La Casa del Loco, pero su grupo, Los Enemigos, solo lo han hecho en una ocasión. El próximo viernes 18 de noviembre regresan para conmemorar por todo lo alto el 25 aniversario de la sala zaragozana, que el día 25 cerrará noviembre con la actuación de The Hillbilly Moon Explosion, banda mítica de rockabilly. La primera banda en tocar en el local de la calle Mayor fue La Habitación Roja. «Al cabo de dos o tres años acabé siendo su mánager», destaca el que también fue representante en los años 80 de Más birras recordando una época en la que había una gran cercanía con los músicos: «Antes era impensable no irte por ahí todos juntos, ahora el trato es algo más frío». Una de las mejores salas del país Muchos de los conciertos que acogió la sala en sus primeros años eran gratuitos: «Los propietarios veían la música en directo como una forma de darse a conocer. Empezamos a hacer conciertos gratis los jueves y lo cierto es que fue un éxito de estrategia». Poco a poco, se fue haciendo un hueco hasta situarse como una de las mejores salas del país según las revistas especializadas. Y así fue como logró programar a grupos de la talla de The Posies, Del Amitri o Marc Ford de los Black Crowes. «Ha sido una suerte conocer a artistas a los que admiraba», reconoce Fernández, que subraya que el panorama ha cambiado mucho en este tiempo: «Ahora hay muchas salas en Zaragoza y el nivel de programación está a la altura del de Madrid o Barcelona». La Casa del Loco retoma este viernes los conciertos tras 16 meses de silencio Atraer a los jóvenes a las salas (donde la experiencia de un directos es muy diferente) apostando por nuevos géneros como la música urbana y «mantener vivo el rock en la ciudad» son algunos de los retos que se plantea La Casa del Loco en el corto plazo. «La pandemia ya la vemos como un mal sueño y la gente está respondiendo a nuestra llamada, así que somos optimistas», concluye Fernández.