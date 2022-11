Cristina Campos (finalista del Planeta): "Mi protagonista es la mujer que yo no he podido ser"

Cristina Campos es la finalista del premio Planeta gracias a su segunda novela, 'Historias de mujeres casadas'. Un libro en el que, si bien no es autobiográfico, la autora barcelonesa ha volcado su alter ego.

¿Cuál fue su primera reacción a este reconocimiento?

Cuando me llamó el equipo de Planeta para avisarme grité muchísimo. Es un honor y un reconocimiento precioso.

¿Se lo imaginaba cuando estaba escribiendo el libro?

En la literatura española me cuesta mucho encontrar este tipo de novela intimista, en la que la escritora se desnuda psíquicamente para el lector. Lo que no quiere decir que no la haya, ojo. Es una literatura que encuentras continuamente en las escritoras francesas, y pensé que, ya que había sido valiente, había que ir a por ello. Es algo sobre lo que me apetecía escribir, el sutil mundo de la infidelidad femenina me parece muy hermoso, sobre todo las infidelidades psíquicas.

El libro se define como una apertura en canal de las relaciones matrimoniales. Un tema que casi ha sido tabú.

La infidelidad femenina se toca desde hace muchísimo tiempo, pero no sé si ha llegado a ser tabú. Ahora a la gente ya le da igual, no pasa nada si eres infiel. El problema es que mi novela no tendría sentido si las protagonistas no fueran madres. Todo cambia en ese momento, porque ya no buscas solo el placer. Tienes una responsabilidad, no quieres hacerles daño. Los matrimonios contemporáneos no coartan la libertad. Si a mí me pasara y no tuviera hijos tomaría la decisión de irme. Pero como no me ha pasado no lo sé, aunque sí conozco a amigas a las que les ha resultado muy complicado llevar esa doble vida como mujer.

¿Le preguntan mucho si es autobiográfico?

En la novela juego con el alter ego, ese personaje de ficción en el que el escritor vuelca sus deseos, sus anhelos. Incluso en el nombre, ya que la protagonista se llama Gabriela, Gabi, y yo me llamo Cristina, Cris. Mi protagonista es la mujer que yo no he podido ser, y es mucho mejor que yo.

"En la novela hay mucho sexo, pero es intimista, no erótica"

¿Es complicado crear ese alter ego?

Tengo compañeras que escriben sobre hombres, y yo no sabría ni cómo empezar. Solo he escrito dos novelas, y las dos son alter egos míos. Quizá los grandes maestros saben bucear en las mentes de otros. Yo no.

También habla de sexo.

Sí, hay mucho sexo. No es una novela erótica, es intimista. No tiene nada que ver, a pesar de que hay sexo explícito y se explica lo que siente una mujer, la complejidad del deseo y del placer femenino. También de la incapacidad de la mujer de separar el sexo del sentimiento. Mis protagonistas no buscan solo una noche de sexo, buscan volverse a enamorar. No tienen esa necesidad de sexo que a lo mejor puedan tener los hombres.

¿Cuál fue el momento concreto en el que decide lanzarse a escribir esta historia?

Me he apoyado mucho en la Nobel de Literatura de este año, Annie Ernaux. Leo a muchas escritoras francesas: Leïla Slimani, Margarite Duras, Delphine de Vigan. Se desnudan psíquicamente para el lector. Me he encontrado mucha novela erótica en la que se distancia el lector y el escritor, pero con ellas no. Lees un texto que parece autobiográfico.

¿Sintió pudor al hablar sobre temas tan íntimos?

Sí, mucho. Pero he ganado por eso, por ser valiente y generosa. Hablar de la intimidad desde la verdad. Cuando escribo siempre pienso en entretener, en que mis lectores se rían, lloren y se lo pasen bien. No quiero ir más allá.

En ese sentido, siempre existe el debate de si toda la literatura debe tener un profundo trasfondo.

Lo que yo pretendo es entretener, y es compatible. No pido nada más. Incluso los hombres van a aprender leyendo el libro.

"Lo que yo pretendo es entretener. No pido nada más"

¿Nota mucho cambio en la concepción social del matrimonio en las últimas décadas?

Mi generación vivió la herencia de nuestros padres de matrimonios muy conservadores, y mi hija de 22 años me habla del poliamor y de las relaciones abiertas. Entonces, nuestra generación está en medio de ambas realidades.

De hecho en el libro hablas mucho de amor.

Claro, lo que a la protagonista le apetece es estar en brazos de un hombre al que desea, y el placer es secundario. Cuando llevas 15 años casado, haces equipo con tu marido. La protagonista está casada con un tipo inteligente y sensible que la quiere, pero la magia se va con el tiempo. El deseo sexual se desvanece, lo que no quita que no tengas una relación sexual preciosa con tu marido. No es incompatible, pero no es lo mismo.

¿Cómo es su proceso creativo?

Es un oficio de seis horas diarias. Tres años, seis horas. Y te sale. Es un oficio como cualquier otro. Escribo rápido y reescribo muy despacio. Soy guionista de profesión, así que primero hago una escaleta, y una vez está cerrada empiezo a escribir. Y en la reescritura es donde metes el talento, la sensibilidad…

¿Conoce sus finales antes de escribirlos?

Sí. En mis dos novelas el final es el que quería al principio. Lo tenía muy claro.

¿Habrá pronto una tercera novela suya?

La verdad es que no he pensado en ello. Dejé una novela a medias e igual la retomo, pero no lo he pensado. Ahora nos queda un año muy bonito de promoción.