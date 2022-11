Los libros aragoneses de Domingo Buesa: Nuestra Jota, aragonesa y universal

Estamos viviendo un tiempo apasionante en el que la sociedad ha entendido que es bueno ensalzar y dignificar aquellos rasgos que definen nuestra identidad como pueblo. Y en ese campo, la jota es una de las imágenes sonoras que mejor definen a los aragoneses frente al mundo. De este apasionante tema trata el libro que hoy comentamos y que es el resultado de muchos años de concienzudo estudio por parte de María Jesús Hernández que, además de ser jotera, está trabajando en un diccionario de hombres y mujeres que han sido parte de esta historia de la jota.

El trabajo que nos ocupa es extenso, pero sobre todo hay que felicitarla porque es muy intenso, por lograr resumir este rico mundo lleno de matices y sentimiento en trece capítulos, incluida una introducción hablando de los orígenes de la jota y la bibliografía como colofón. Hoy podemos decir, como lo hace con acierto el director Nicolás Espada, que este libro es "una obra necesaria", pero no sólo por la memoria jotera que nos aporta, sino por el papel que jugará como manual de estudio y de aprendizaje a ese mundo tan aragonés de la jota.

Sin tomar partido sobre la etimología del término, que no tenemos datos suficientes, sí que podemos entender que estamos ante una palabra que siempre se vinculó a verbos de movimiento, a bailes o danzas, sean de origen latino o de origen árabe, pues de los dos criterios tenemos importantes estudios que lo avalan. Y, por supuesto, con citas documentales en las publicaciones del siglo XVIII, aunque ya en el siglo XVII conocemos la existencia de ese hermoso villancico 'De esplendor se doran los aires' (1666), considerado como la primera partitura de jota que conocemos.

El segundo problema al que se enfrenta la autora es a la incuestionable realidad de que la jota es uno de los cantos y bailes populares más extendido por toda la geografía española, aunque recorriendo todas las muestras de la jota se llega a la conclusión de que es la aragonesa la que más entidad tiene. Y con esta clave comienza a trazarse el resto del libro en el que se habla de cómo el baile fue lo primero, acompañado por una fotografía de la gran y admirada bailadora Rogelia Jaime con el gran Andrés Cester Zapata en 1954, o como surge ese mundo tan aragonés de la ronda y la rondalla, ocasión que aprovecha para comenzar las fichas monográficas que les dedican a los grandes de la jota aragonesa desde El Royo del Rabal nacido en 1844.

E incluso cómo se va llegando a la creación de los grupos folclóricos y a la aparición en 1886 de lo que acabará siendo el gran Certamen de Jota de Zaragoza; capítulo que se enriquece con las reproducciones de los programas, de las fotos de los participantes y de una documentación gráfica que es muestra del magnifico trabajo de Marián Rebolledo que ha construido la materialidad del libro con mimo, atención y mucho éxito. La misma riqueza muestra el capítulo dedicado a las grandes parejas de la jota y al capítulo que estudia el papel de las escuelas de jota con biografías de los maestros oscenses y zaragozanos.

Concluyendo el libro se adentra su autora con acierto en el apasionante mundo de la jota en la música culta, que es lo que le da dimensión internacional de la mano de grandes compositores. Y por supuesto no deja de presentarnos un elenco de las letras de la copla aragonesa, una referencia a la considerada como 'Misa aragonesa', a las jotas de Semana Santa, a las de Navidad y a su presencia en los villancicos. Incluso a la realidad de la jota en el siglo XXI en el mundo de las nuevas tecnologías. No hay lagunas en el relato, es acertada su presentación y es muy de agradecer todo el tesoro de fotos y programas que se nos ofrecen a la vista, mientras vamos encontrándonos con los más grandes de la jota que nos han ido acompañando durante nuestras vidas. Por lo tanto, no se olviden de leerlo si quieren sentirse algo más aragoneses.