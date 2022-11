Juan Gómez-Jurado (publica 'Todo arde'): "Mis personajes soy yo, pero no soy todos mis personajes"

Juan Gómez-Jurado se ha convertido, por derecho propio, en el máximo exponente español de la novela negra. Se podría decir, incluso, que es uno de los máximos representantes de la escritura española en los últimos años. Y es que, tras su exitosa trilogía 'Reina Roja' –cuyo salto a televisión se encuentra en desarrollo–, el autor madrileño ha publicado recientemente su nueva obra, 'Todo Arde' (Ediciones B). Una historia que no sale del universo que comenzó con 'El paciente' y que se afianzó con la llegada de Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Y su acogida no está pudiendo ser mejor, rondando los 80.000 ejemplares vendidos en apenas un mes.

El novelista asegura en una entrevista con este diario que "es un orgullo y un privilegio que la gente reconozca tu trabajo". "Lo que se lleva mal es levantarse a las cuatro de la mañana para hacer pan", añade. En ese sentido, Gómez-Jurado cuenta con un público fiel que se ha ido incrementando con los años, algo que el escritor achaca al auge de la novela negra en el país. "Que exista gente como César Pérez Gellida, Dolores Redondo o Carmen Mola –expone– es maravilloso. Y es un orgullo el poder formar parte". Un éxito, el del género, que el madrileño atribuye al estado actual del mundo, que está "muy complicado". "El escapismo es más necesario que nunca", subraya.

Una de las señas de identidad de la escritura de Juan Gómez-Jurado es, sin duda, su detallismo, llevado en ocasiones al extremo. "Me costaría muchísimo menos trabajo hacer novelas e historias mucho más sencillas, pero por ahí no voy a pasar", sostiene, a la par que argumenta: "Para mí, es muy importante que el lector se sienta parte de algo, por eso me esfuerzo tanto en los detalles".

En ese sentido, dice el autor, el objetivo es que el lector "sienta lo que lee como propio, y lo incorpore a su personalidad y su mundo vital". "Yo mismo he cruzado el abismo con Gandalf, he estado en un cuarto propio con Virginia Woolf y he encontrado el tesoro de la isla con Ben Gunn y Jim Hawkins", prosigue en esa misma línea. Así, Gómez-Jurado espera que, en 'Todo arde', los lectores "sean Aura, Sere y Mari Paz –las tres protagonistas de su último libro– y encuentren el camino junto a ellas".

Juan Gómez-Jurado, un contador de historias

Aura, Sere y Mari Paz son los tres personajes principales de esta nueva novela. Tres mujeres a las que el sistema les ha fallado, y que intentan remediarlo de cualquier forma. "Las historias eligen cómo hay que contarlas", explica. De esta forma, Gómez-Jurado divide su personalidad entre todos los personajes del libro, no solo las tres protagonistas, algo que propicia "la magia de la literatura", la cual permite "camuflarse en lugares extraños y experimentar cosas que no se podrían experimentar de ninguna otra forma". "Divido mi personalidad entre todos los personajes porque mis personajes soy yo. Lo que yo no soy es todos mis personajes", afirma.

En cualquier caso, lo que está claro es que Juan Gómez-Jurado es, como él mismo asegura, un contador de historias: "No hay mucha diferencia entre lo que yo hago y lo que hacía un señor alrededor de una recién inventada hoguera hace 80.000 años". Una forma de consumir las historias que está en constante evolución, y en la que el madrileño no es ajeno, siendo incluso partícipe. Así, 'Reina Roja' llegará en los próximos meses a las pantallas. Un proceso "divertidísimo" en el que el escritor asevera estar "aprendiendo mucho". Por ejemplo, a rechazar el habitual piropo a su supuesta escritura guionizada.

No obstante, al responder sobre si dentro de no mucho las librerías volverían a tener novedades editoriales suyas, Juan Gómez-Jurado hizo gala de su habitual claridad expresiva: "Sí".