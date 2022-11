La nueva propuesta musical de Viki Lafuente, que presenta en el Teatro del Mercado de Zaragoza desde este viernes hasta el domingo, es una oda a las grandes mujeres y voces femeninas de la historia de la música que, al margen de crear la banda sonora de nuestras vidas, marcaron un antes y un después, histórico, social y culturalmente. Mujeres que se arriesgaron contra lo establecido en sus momentos sociales e históricos, rompieron cadenas y abrieron puertas, allanando el camino para las que vendríamos posteriormente. Mujeres que arriesgaron todo por ser un poco más libres.

'Wild Women' propone un recorrido por voces del mundo, mayormente centrado en la música negra, aunque también incluye voces latinoamericanas y españolas. Entre otras, sonarán temas de Ida Cox, Janis Joplin, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Cecilia, Joan Baez… Una propuesta musical aderezada con proyecciones que ponen color e imagen a todo el concierto.

Temas protesta y revolucionarios

'Wild Women' nace como continuación natural de su propuesta musical anterior, 'Canciones prohibidas', que aunó temas protesta y revolucionarios de toda una generación. Ahora, con 'Wild Women' la banda subrayar la importancia de la música y su legado en la historia, como un documento real y lleno de verdad que plasma la realidad de una época, con sus cambios, sus ideas, sus imágenes de como se vivía, se funcionaba y evolucionaba, en un momento histórico concreto. Un repertorio que, por encima de todo, habla de la responsabilidad que tenemos de poner en valor todo un legado musical que nos invita a no olvidar nuestra historia.

En 'Wild Women' el público podrá escuchar, entre otros, temas míticos como 'This is a mans world', todo un alegato de la gran Aretha Franklin en contra del poder masculino; 'What’s love got to do with it', el gran tema de Tina Turner, que fue todo un número uno en ventas; antirracistas como 'Mississippi goddam'; o 'Todo Cambia' de Mercedes Sosa, para recordarnos que cambia lo superficial y cambia lo profundo, que cambia el modo de pensar, que cambia el mundo; o ese 'Un año de amor', de nuestra gran Luz Casal, todo un gran éxito musical español de 1991 y que fue la banda sonora de la película 'Tacones lejanos', de Pedro Almodóvar. Un repaso musical con diecisiete temas femeninos que componen la banda sonora de nuestras vidas.

Los conciertos del viernes y el sábado serán a las 20.00 horas y el del domingo a las 19.00 horas. Las entradas ya están a la venta a un precio de 12 euros en la web del propio teatro.