El festival de artes escénicas Zuera Escena va llegando a su fin. Tras el rotundo éxito el pasado fin de semana con la representación de ¡Ay, Carmela!, este sábado 19 de noviembre se celebra la penúltima jornada del festival con la compañía Cascai Teatre y 'Un tal Shakespeare'.

Esta producción, creada en pleno confinamiento, es toda una lección de vida: tenemos que reír a pesar de todo; y cuando las cosas no salen como queremos no nos queda más remedio que ser creativos e improvisar para salir del paso. Y es que, si eres un personaje Shakesperiano tendrás mil maneras de morir: reyes, héroes, villanos, traidores y enamorados a partes iguales. A eso juega Marcel Tomàs en la obra 'Un tal Shakespeare', que pasa por el filtro de su particular universo creativo algunos de los iconos del gran dramaturgo y los sitúa en tiempos actuales al servicio de un espectáculo hilarante. Una producción de Cascai Teatre, donde los protagonistas entran y salen de las escenas como si tuvieran poderes para viajar en el tiempo. Teatro dentro del teatro.

La representación tendrá lugar este sábado 19 de noviembre a las 20.00 horas, mismo horario que el resto de actuaciones. El Ayuntamiento de Zuera ha vuelto a apostar por los precios populares: 5€ por función o 25€ por el abono completo que daba acceso a las 7 obras, a través de http://www.aragontickets.com o una hora antes en taquilla, para asegurar que el importe no sería un obstáculo para disfrutar de la cultura.

Un año más, el ayuntamiento de esta localidad ha contado para elaborar esta programación con el asesor teatral Javier Arnas, figura con amplia trayectoria nacional e internacional como actor y director, así como con la producción de Hacedor de Proyectos, referente en la gestión cultural.

Cuarta edición de Zuera Escena

Desde el 15 de noviembre y hasta el 26, el Teatro Reina Sofía ha acogido la que está siendo su cuarta edición del festival de artes escénicas Zuera Escena. El festival, que el año pasado se celebró en primavera debido a reformas en el recinto, ha vuelto a su calendario habitual con un teatro reformado y adaptado a los teatros más importantes.

Zuera Escena ha apostado en esta primera edición celebrada tras la pandemia, ya sin medidas, por abrirse a la escena internacional y a la juventud para referenciar la localidad como un lugar de teatro de calidad y conseguir una apuesta cultural de primera línea.

Durante siete fines de semana seguidos, en Zuera se ha podido disfrutar de diferentes espectáculos de artes escénicas, entre los que se encontraban actuaciones de teatro, danza o títeres, tanto de Aragón como de fuera de sus fronteras. Con una cuarta edición y una marca ya consolidada, el ciclo puede presumir de haber contado con la presencia de actores y actrices de renombre que han representado obras clásicas tan alabadas por la crítica como 'El Lazarillo de Tormes' o '¡Ay, Carmela!', y también de incluir en su cartel obras más contemporáneas como 'Con lo bien que estábamos' (ferretería Esteban), que cerrará la programación el próximo 26 de noviembre.