La sala Multiusos del Auditorio se llena este fin de semana del mejor jazz. La trigésimo novena edición del Festival de Jazz de Zaragoza, que se celebrará hasta el 27 de noviembre, trae este sábado por la noche al gran baterista Billy Cobham. El músico panameño-estadounidense actuará con su banda a las 21.00 horas y demostrará por qué es reconocido como uno de los más significativos e influyentes bateristas de la jazz-fusion. Al concierto se sumará, dentro de los nuevos proyectos desarrollados en Aragón el bajista afincado en Zaragoza Toto Sobiesky, acompañado de su grupo.

En 1971, Cobham se convirtió en miembro fundador de la Mahavishnu Orchestra, junto con McLaughlin, Jan Hammer, Jerry Goodman y Rick Laird. Este grupo original lanzó tres álbumes aclamados por la crítica: 'The Inner Mounting' (1971), 'Birds of Fire' (1973) y 'Between Nothingness and Eternity' (álbum en vivo lanzado en 1973).

Tras la actuación de Cobham, la Multiusos acogerá este domingo a uno de los mejores trombonistas de jazz contemporáneos, Steve Turre. El músico estadounidense, miembro de Saturday Night Live Band desde 1984, es pionero en el uso de conchas marinas como instrumentos. Durante 58 años, ha estado activo en el jazz , el rock y el jazz latino en conciertos, estudios de grabación, producción de televisión y cine.

El 26 de noviembre

Pero el Festival de Jazz de Zaragoza no acaba aquí. El próximo viernes el Auditorio albergará la actuación de Elíades Ochoa, uno de los soneros más importantes de todos los tiempos. Al día siguiente, 26 de noviembre, estará el maestro de laúd, vocalista y compositor Dhafer Youssef. Se unirá ese mismo día el pianista y compositor aragonés Alejandro Esperanza, que presenta su primer proyecto en formato trío, Olivos.

El 27 de noviembre, como colofón de los conciertos del festival, se contará con la actuación del saxofonista Vincent Herring y el trompetista y fliscorno Joe Magnarelli en formato quinteto.

El festival de jazz no es la única propuesta musical que acoge este sábado la capital aragonesa. Así, la sala López acoge a las 21.00 horas la presentación de 'Planeta de cristal', el nuevo disco de la aragonesa Elem, mientras que la banda de tributo The Crimson Crew recordará en el Centro Cívico Universidad (19.00 horas) a grupos míticos como Ilegales, Radio Futura, Siniestro Total o Golpes Bajos.