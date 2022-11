José Sacristán lleva más de 70 años dejando su sello en la dramaturgia española, desde el teatro hasta la gran pantalla. Siete décadas que bien merecen un reconocimiento –más– para su repertorio. O varios, en este caso. Con motivo de la previa de los Premios Feroz, que se entregan en Zaragoza el próximo 28 de enero, y aprovechando el 40 aniversario de la Filmoteca de la capital aragonesa, el actor madrileño, primer galardonado de la historia de los Feroz con su premio honorífico, ha tenido carta blanca para organizar un ciclo los lunes de noviembre (y el primero de diciembre, esto es, el día 5) en el que se proyectan, de forma gratuita, las cinco películas que más han marcado a Sacristán, seleccionadas por él mismo. Además, el Festival de Cine de Zaragoza, que actualmente está en cartel, le ha otorgado el premio Augusto Ciudad de Zaragoza, como reconocimiento a tan insigne trayectoria.

En cuanto al ciclo en cuestión, titulado precisamente Carta Blanca, la película elegida para la tarde de este lunes ha sido 'Cómicos', de Juan Antonio Bardem, tras la cual se ha llevado a cabo un entretenido coloquio con los asistentes. Previamente, Sacristán ha asegurado que los premios Feroz siempre se han portado "muy generosamente" con él y con su trabajo. "Son gente que se lo curra con el cine, para el cine y desde el cine. Como decía mi amigo Fernando Fernán Gómez, vamos durando y lo podemos contar", ha afirmado, y ha añadido en esa línea: "Para todo aquello que se mueva alrededor del cine contad conmigo porque acudo siempre, no solo como profesional sino también como ciudadano".

Sin embargo, elegir tan solo cinco películas, por mucha carta blanca que se tenga, no es tarea sencilla. Ni siquiera para José Sacristán. "La vida de uno está sembrada por las películas que ha ido viendo desde su más tierna infancia hacia hoy", ha explicado. Y más si en esa vida de la que habla el madrileño el cine ha traspasado la pantalla: "Creo pertenecer a una generación que ha sobrevivido gracias al cine. Lo que ocurría en las calles y en las casas no era del todo divertido, y el mundo de ensoñación que se abría gracias al cine era como una forma de alimento".

Con todo, las cinco películas elegidas por Sacristán, de las que ya se han proyectado tres, han sido, y por ese orden: 'Las mil y una noches' (1942), de John Rawlins; 'Cantando bajo la lluvia' (1952), de Stanley Donen y Gene Kelly; 'Cómicos' (1954), de Juan Antonio Bardem; 'Ladrón de bicicletas' (1948), de Vittorio de Sica, y 'Los cuatrocientos golpes' (1959), de François Truffaut. En sus fechas de estreno se puede apreciar, pues, que en el actor, nacido en 1937, han influido sobre todo los filmes que marcaron su infancia y la de toda su generación. "Había que hacer una selección tan reducida que he echado mano de las que en su momento me causaron un mayor impacto, más allá de la bondad o no de la película", ha reconocido Sacristán. "Sobre todo me sucedió con la primera, 'Las mil y una noches'. No ha habido película que me haya causado mayor impresión. En la escena en la que torturaban a Turhan Bey, me desmayé en los cines Padilla", ha rememorado el madrileño.

'Cómicos', una película sobre ser actor

En lo que respecta a la proyección de esta tarde, 'Cómicos', el actor ha subrayado que existen pocas películas que «ame tanto» como la de Juan Antonio Bardem, ya que, al margen del "maravilloso cineasta" que era, "es un homenaje a toda esa gente que decidió, a veces de forma no voluntaria, ganarse la vida con el humor". Una profesión que, en la mayoría de casos, resultaba muy ingrata, y que Sacristán reivindica haber conocido de primera mano: "El mundo de los cómicos era el de las dos funciones al día, los siete días de la semana, sin cobrar dietas, ni ensayos". Un tema que, asimismo, mezclaba a la perfección con la muestra implícita de la "bruma polvorienta de la España de aquel tiempo, con aquella cosa grisácea de la libertad coaccionada y una forma de entender la cultura que aparecen como telón de fondo". No obstante, el trabajo de los actores, al igual de la deriva del país, no han ido en ningún caso "a peor", según entiende Sacristán, pese a que ha admitido que "la palabra crisis siempre está relacionada con el mundo del espectáculo".

Por otra parte, y aprovechando el lugar de su intervención –también realizó una visita a la exposición estrenada con motivo del aniversario de la Filmoteca–, José Sacristán ha aseverado haber recibido influencias de grandes cineastas aragoneses, como "un tal Buñuel, que no lo hacía mal" o "Carlos Saura y unos cuantos más". Asimismo, ha señalado que, tras esta extensa trayectoria, lo que queda en todo momento es "su trabajo", el cual le hace tremendamente "afortunado". "Lo importante es poder elegir", ha sentenciado.

El ciclo Carta Blanca continuará el próximo lunes 28 con la proyección de 'El ladrón de bicicletas', y bajará el telón con 'Los cuatrocientos golpes' de Truffaut el 5 de diciembre.