Matías Díaz Padrón, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y el mayor estudioso y especialista en pintura flamenca, con una dilatada trayectoria, currículum profesional y científico destacó por su labor profesional desempeñada en el Museo del Prado, en Madrid.

Conservador Jefe del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Renacimiento y Barroco del Museo Nacional del Prado hasta 2005, actualmente es Consejero Técnico del mismo. Realizó los catálogos razonados sobre la pintura flamenca del siglo XVI de la pinacoteca madrileña. Ha sido comisario de exposiciones internacionales, como la celebrada en conmemoración del IV centenario del nacimiento de Rubens en 1977, Europalia 85, Splendeurs d’Espagne et les villes belges 1510-1700 y Rubens y su siglo, celebrada en México en 1998 y en Ferrara en 1999, entre otras.

Matías Díaz Padrón nació en la Villa de Valverde (El Hierro) en 1935 y se desplazó primero a Gran Canaria y más tarde a Madrid.

Fue consejero técnico del Museo del Prado y desde 1967 hasta 1976 fue profesor en las cátedras de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.

En 1970 se incorporó como conservador al Museo del Prado, donde se encargó de la revisión y estudio de los depósitos de pintura en una labor que dio como resultado el hallazgo de numerosas obras inéditas, además de ser comisario de diversas exposiciones.

En 1980 obtuvo la plaza de colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos años después la de conservador de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo del Prado.

Entre 1989 y 1995 impartió cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.

Matías Díaz Padrón fue autor de más de cuarenta monografías y 350 artículos en revistas especializadas. Además, el historiador del arte era Presidente de Honor del Instituto Moll.

En 2008 el Gobierno autonómico le otorgó el Premio Canarias en la modalidad de Patrimonio Histórico e Investigación a este ilustre hijo de El Hierro, al que los críticos consideran la máxima autoridad en pintura flamenca y sus grandes artistas, como Rubens, Van Dyck, Rembrandt y todos sus coetáneos.

PUBLICACIONES

2021, Escritos sobre Rubens

2019, Gaspar de Crayer, un pintor de historias. El lienzo de Rinaldo y Armida

2019, Gaspar de Crayer, a Painter of Stories: Rinaldo and Armida

2019, Jacob Jordaens and Spain

2018, Jacob Jordaens y España

2016, La joven reina Tomiris. Peter Paul Rubens

2016, The Young Queen Tomyris. Peter Paul Rubens

2013, Peter Paul Rubens. The archduke Albert of Austria. Medium, space and time

2013, Peter Paul Rubens. El archiduque Alberto de Austria. El medio, el espacio y el tiempo

2012, Van Dyck en España

2009, Gaspar de Crayer. Un nuevo lienzo de Gaspar de Crayer en España Caritas Romana

2008, Velázquez. Propuesta a tres Velázquez discutidos: San Francisco en éxtasis, El conde duque de Olivares del Metropolitan y Las Meninas de Kingston Lacy.

2005, Murillo. Una serie de santos y santas de Murillo en las Islas Canarias.

2005, influencias arte flamenco. Sugestiones e influencias del arte flamenco en la obra de Velázquez.

2003, tablas Renacimiento español. Cuatro tablas del Renacimiento español identificadas en el Museo Diocesano de Palencia. Pedro Berruguete, Antonio Vázquez, el Maestro de Becerril y el Divino Morales.

2002, Velázquez. Velázquez extramuros La Inmaculada Concepción, Santa Rufina y las Meninas de Kingston Lacy.

2001, Murillo. Tres nuevas pinturas de Murillo en el coleccionismo madrileño.

2000, Velázquez. Velázquez, Inocencio X y el Obispado de Canarias.

1998, Van der Hamen, Alonso del Arco, Escalante y Navarro. Miscelánea de Pintura Barroca de la Escuela de Madrid: Van der Hamen, Alonso del Arco, Escalante y J.S. Navarro.

1995, El Siglo de Rubens en el Museo del Prado

1993, Van Dyck, Carreño, Cerezo, Crayer. Influencia de Van Dyck en Carreño, Cerezo y Crayer.

1990, Gaspar de Crayer y Velázquez. Gaspar de Crayer y Velázquez, bajo la sombra de los Austrias.

1990, Juan de Flandes. Una tabla procedente de la colección Thyssen-Bornemisza restituida a Juan de Flandes.

1989, Maestro de Astorga. El Maestro de Astorga: Nuevas tablas inéditas o poco conocidas en colecciones españolas y extranjeras.

1988, Maestro del Portillo. Nuevas pinturas del Maestro del Portillo en España y Chile.

1987, Cornelio Schut el Joven. Tres pinturas de Cornelio Schut el Joven en colecciones madrileñas.

1986, Cornelio de Vos. Nuevas pinturas de Cornelio de Vos identificadas en colecciones españolas y extranjeras.

1985, Gerard Seghers. Un lienzo de Gerard Seghers atribuido a Rubens en la Casa de Alba.

1984, Maestro del Papagayo. Nuevas pinturas del Maestro del Papagayo identificadas en colecciones españolas y extranjeras.

1982, Pierre van Lint. Nuevas pinturas de Pierre van Lint inéditas y atribuidas a Murillo.

1982, pintores flamencos del XVI. Pintores flamencos del XVI: tablas del Maestro de las Medias Figuras identificadas en España, Caracas y Santiago de Chile. Y un Juicio Final de Michel Coxcie.

1982, paisajistas del siglo de Rubens. Cinco paisajes de cuatro extraños paisajistas del siglo de Rubens en colecciones españolas.

1982, Cornelis van Cleve. Una Virgen de la Humildad de Cornelis van Cleve.

1982, van der Hamen, Ramírez, Ykens. Tres bodegones identificados de Juan van der Hamen, Felipe Ramírez y Francisco Ykens.

1982, van Herp. Nuevas pinturas de Guillaume van Herp.

1982, retrato flamenco. Influencia y legado del retrato flamenco del siglo XVII en la España de los Austria.

1981, Zurbarán. Una quinta repetición inédita del Agnus Dei, de Zurbarán.

1981, Vicente Sellaer. Nuevas pinturas de Vicente Sellaer identificadas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y colecciones madrileñas.

1981, Pedro Machuca. Una tabla inédita de Pedro Machuca en el Monasterio de Coria.

1981, Maestro del Hijo Pródigo. Dos nuevas pinturas identificadas del Maestro del Hijo Pródigo.

1981, L. J. de Vadder. Un paisaje de L. J. de Vadder en la colección Pastrana.

1981, Jan Metsys. Un San Jerónimo de Jan Metsys atribuido a Jan Van Hemessen en el Museo Camón Aznar, de Zaragoza.

1981, Coffermans. Identificación de algunas pinturas de Marcelus Coffermans.

1980, guirnaldas. Daniels, Van Balen, Frans Francken II. Anotación a tres guirnaldas de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán y Galería del Palacio Pitti.

1980, Adrian Thomasz Key. Un retrato de Adrian Thomasz Key identificado.

1980, Maestro del Hijo Pródigo. Dos nuevas pinturas identificadas del Maestro del Hijo Pródigo.

1980, Pedro Brueghel. La obra de Pedro Brueghel el Joven en España.

1980, Maestro de las Medias Figuras. Nuevas pinturas del Maestro de las Medias Figuras.

1979, Maestro de Osma. Nuevas pinturas del Maestro de Osma.

1979, Juan de Miranda. Una Inmaculada de Juan de Miranda en La Habana.

1979, Jean Van Hemessen, Jean van Scorel, Pietro de Lignis, Gaspar de Crayer, Baltasar Beschey. Varios pintores flamencos: Hemessen, Scorel, Pietro di Lignis, G. Crayer y B. Beschey.

1979, Pierre Snayers y Gerard Seghers. Un retrato ecuestre de don Diego de Messia, de Pierre Snayers, y un San Pedro Penitente, de Gerard Seghers, en Castres y la Catedral de Sevilla.

1979, Pieter Aertsen. Una Coronación de la Virgen de Pieter Aertsen en el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla.

1978, Guillaume van Herp. Obras de van Herp, en España. II.

1978, Pierre van Lint. La obra de Pierre van Lint en España.

1977, Guillaume van Herp. Obras de Guillaume van Herp en España I.

1975, Simon de Vos. Simón de Vos en la Catedral de Sevilla.

1975, Frans Francken II. Frans Francken II en la Catedral de Sevilla. Algunas consideraciones a su obra en España.

1975, Joost de Momper, Jan Brueghel. Dos lienzos de Joost de Momper atribuidos a Jan Brueghel en el Museo del Prado.

1974, Anton Van Dyck, Pedro Pablo Rubens. Una Piedad de Van Dyck atribuida a Rubens en el Museo del Prado.

1974, Maestro de Osma. Un retablo de San Miguel Arcángel del Maestro de Osma en el Museo Diocesano de Valladolid.

1973, Nicolás Veerendael. Una guirnalda de Nicolás Veerendael en el Museo del Prado.

1973, Cornelis Decker. Un paisaje restituido a Cornelis Decker en el Museo del Prado.

1972, Huguet, El Greco, Ribera. Una tabla de Huguet identificada. Dos Grecos y un Jusepe Ribera inéditos.

1972, Maestro de Osma. Una nueva tabla del Maestro de Osma.

1971, Antonio Vázquez. Una Anunciación de Antonio Vázquez atribuida al Maestro de Borja.

1970, retablo de Robledo. El retablo de Robledo de Chavela.

1970, Divino Morales y Yáñez de la Almedina. Dos nuevas tablas del Divino Morales y seis medallones de Yáñez de la Almedina.

1970, Maestro de Becerril. Dos retablos inéditos del Maestro de Becerril en Ventosa de la Cuesta.

1969, Erasmo Quellinus. Un lienzo de Erasmo Quellinus en el Museo del Prado Psiquis y el Amor Dormido.

1968, Jacob de Backer. Un Juicio Final inédito de Jacques de Backer.

1968, Maestro de Becerril. Una tabla del Maestro de Becerril en el Museo de Burgos.

1968, Divino Morales y Maestro del Portillo. Nuevas tablas del Divino Morales y del Maestro del Portillo.

1968, Gaspar de Crayer. Gaspar de Crayer en el Monasterio de San Francisco de Burgos.

1968, Pintura Flamenca. Miscelánea de Pintura Flamenca del siglo XVII fuera de España.

1966, Hendrick van Balen. Un lienzo de Hendrick van Balen en la Academia de San Carlos de México.

1965, Gaspar de Crayer. Gaspar de Crayer un pintor de retratos de los Austria.

1965, Gaspar de Crayer. Algunos retratos más de Gaspar de Crayer.

1963-1967, Gaspar de Crayer. Nuevas pinturas de Gaspar de Crayer en España: La aparición de la Virgen a Fray Simón de Rojas y Don Juan José de Austria a caballo.