Tras unos cuantos años de parón musical, Fran Perea volvió a la carretera en 2018 con 'Viaja la palabra', y desde entonces no ha parado. Porque a sus proyectos interpretativos –tanto para televisión y cine como para el teatro– ha seguido sumando nuevos temas -en 2020 publicó el álbum 'Canciones para salvarme'–, conciertos y, sobre todo, años. Porque en 2023 se cumplirán dos décadas del estreno de su primer álbum, 'La chica de la habitación de al lado' (2023), y de 'Los Serrano', la serie que le convirtió en una de las caras más conocidas del país. Así que la efeméride merecía una celebración de altura, y en ello está, trabajando en un proyecto que ha bautizado como Uno más uno son veinte. Eso sí, de momento no ha renunciado a sus otros compromisos, y hoy llega a la Sala Musik de Murcia junto con el también actor y escritor Pablo Piñeiro, con quien ha dado forma a un espectáculo híbrido de lo más «didáctico» en el que, por su parte, no faltarán sus grandes clásicos. Nos lo explica.

Lo primero: ¿qué es 'Uno más uno son veinte'? Es un proyecto musical que estamos haciendo entre Víctor Elías y yo. Es un disco que estamos produciendo nosotros y con el que pretendemos celebrar, el año que viene, mis veinte años en la música, desde que se sacó mi primer disco, 'La chica de la habitación de al lado', y también el vigésimo aniversario de la serie 'Los Serrano', para la que hacía la banda sonora. También hemos recuperado canciones del segundo álbum, 'Punto y aparte' (2005). Y añadimos colaboraciones en los temas más representativos. De momento, Ana Guerra, Pignoise, La Oreja de Van Gogh... ¿Están ya cerradas todas las colaboraciones? Casi, falta una. Podemos estar contentos con el grupo que tenemos con nosotros, con la gente que está colaborando. En estos días ya sabremos la última colaboración y podremos terminar de grabar los temas. Vamos con tiempo, pero tampoco tanto... Está dando pistas en Instagram sacando las canciones a modo de puertas, ¿cuándo se abre la cuarta puerta? La cuarta puerta se abre ya, el 25 de noviembre [mañana], con la canción 'Qué va a ser', con La Oreja de Van Gogh. Es un tema que está incluido en mi primer disco y que compuso Xabi San Martín [teclista de la banda donostiarra]. Me hace mucha ilusión que estén ellos precisamente por eso; tenerlos en el álbum es un valor añadido. En las publicaciones de Instagram también se está dejando ver el reparto de Los Serrano, ¿Habrá reencuentro en 2023 por el vigésimo aniversario? Algo habrá. Ellos están muy involucrados en todo lo que hacemos Víctor y yo y desde el principio han mostrado interés por hacer alguna cosa. No sabemos si la cadena o la productora van a participar, pero nosotros vamos a hacer algo, seguro. ¿Cómo está siendo el recibimiento de las canciones que ha lanzado hasta el momento? Ha sido muy bueno. Es el proyecto musical más ambicioso de los que he hecho últimamente y se ha notado. Además, la gente le tiene muchísimo cariño a estas canciones y hay muchos comentarios y mucho movimiento en redes, muchas escuchas y visitas. Estamos sintiendo el cariño. Es que son canciones que han marcado una época de mucha gente. Creo que están quedando muy chulas para el disco. Dos décadas de Uno más uno son siete, su gran éxito. ¿Se ha cansado en algún momento de ella o, por el contrario, la sigue cantando con gusto? Yo me alejé de la música un tiempo, pero desde que volví a ella, en 2018, es una canción que tengo en mi repertorio y que, al contrario, intento cuidarla y darle la importancia que tiene, el cariño que le tengo y que la gente le tiene. Porque si vas a un concierto de Fran Perea, quieres escuchar el Uno mas uno son siete. Uno más uno son veinte no es el único proyecto en su agenda. Se ha unido al autor Pablo Piñeiro para Lo que te co/antaron del amor, y lo presenta entre nosotros este jueves [hoy] en la Sala Musik. ¿En qué consiste? Este proyecto surgió de forma casual: él estaba haciendo presentaciones de su libro 'Lo positivo de fracasar en el amor' (2020) y me pidió colaborar con él, que él hiciera una presentación y yo, después, un concierto. Yo le propuse que, en lugar de hacer eso, por qué no hacíamos un espectáculo en el que él fuera desgranando las experiencias que cuenta en el libro acerca de las relaciones emocionales de pareja y yo metiendo canciones de mi repertorio que tienen que ver con lo que él iba contando. Es verdad que tenemos pocos manuales para saber cómo tenemos que relacionarnos y cómo volcamos nuestras inseguridades en las relaciones, cómo nos regimos según modelos culturales que están un poco pasados de moda ya, modelos que nos vienen impuestos desde la mercadotecnia, desde grandes productoras como Disney. Entonces, tratamos de intentar desaprender eso para crear un nuevo lugar desde el que afrontar las relaciones entre las personas. Así que podemos decir que es un show bastante didáctico. Y seguro que tiene algo más en preparación... Se acaba de estrenar en Finlandia la segunda temporada de la serie 'Kosta. The Paradise', una ficción televisiva de género negro y rodada en la Costa del Sol que espero que aquí se estrene pronto, en la plataforma Orange. También está pendiente de estreno la película 'De perdidos al río', de Joaquín Mazón. Aparte estoy haciendo gira teatral con Retorno al hogar, de Harold Pinter, dirigida por Daniel Veronese. De momento eso es todo, pero la verdad es que ya no puedo con más cosas.