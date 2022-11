En 2002, un pequeño bar ubicado en la calle San Antonio María Claret de Zaragoza llamado Desafinado, comenzó a programar actividades culturales. Y lo que nació como un pequeño proyecto de un joven Víctor Domínguez con la ayuda de su padre, cumple ahora 20 años y es una de las promotoras más importantes de Aragón y todo en referente de la música negra a nivel nacional, con marcas tan importantes y consolidadas como el Slap!, Blues Armado, El Bosque Sonoro y Brizna. Y para celebrarlo, qué mejor manera que con una gozosa fiesta funk, a la hora del vermú de hoy domingo en el centro cívico Almozara con Osaka Monaurail y RdeRumba, bajo la marca Slap Indoor.

Desafinado, ubicado en el mismo local que el Cinemascopa propiedad de Carmen París y bautizado así en honor a la canción del gran músico brasileño Antonio Carlos Jobim, abrió sus puertas realmente en 2001, pero no fue hasta un año más tarde, una vez lograda una clientela fiel, cuando Domínguez comenzó a realizar las actividades. "Era la única manera que se me ocurrió para poder disfrutar de lo que más me gustaba: ver conciertos, películas y escuchar música todo el día rodeado de mis amigos. Además, en ese tiempo me dediqué a investigar grupos, aprender a hacer carteles con Photoshop y a tocar la guitarra en la barra".

Así, Desafinado empezó a programar de manera regular en 2002 y se convirtió en un espacio de creación por el que pasaron jóvenes artistas y donde podías encontrar desde una sesión de 'body paint', a un ciclo cinematográfico. Tardes y tardes de cultura underground que hicieron del pequeño local de San Antonio María Claret un lugar de peregrinaje en el barrio. Lleno casi todos los días, Domínguez decidió ampliar e irse a un local donde poder realizar más ampliamente los conciertos. De esa manera, nació Desafinado Club, en Gran Vía, un espacio de libertad y expresión que ahora mismo sería impensable imaginar.

Y qué mejor excusa para celebrar el 20 aniversario de Desafinado que hacerlo coincidir con una edición más del Slap! Indoor, la versión otoñal de uno de los festivales de música negra más consolidados del panorama nacional. El evento arrancará este domingo a las 12.00 horas en el Centro Cívico La Almozara de Zaragoza, para ir calentando motores con el sabroso vermú preparado por el bar Gilda. Y a las 13.00 horas comenzará la actuación de Osaka Monaurail, una de las bandas fetiche de este festival y que también están de celebración: 30 años sobre los escenarios. Y a partir de las 15.00 horas será el turno de RdeRumba, que se encargará de animar la tarde con una de sus incontestables sesiones musicales.

El primer grupo funk de Japón

Osaka Monaurail es el primer grupo funk de Japón, una banda de ocho miembros que desde su nacimiento en 1992 ha querido tocar funk inspirado en James Brown, Curtis Mayfield, Isaac Hayes y, por supuesto, los J.B.s. Liderados por el carismático Ryo Nakata a la voz, todos vestidos impecablemente con los más elegantes trajes, se mueven al unísono, mientras que la sección de vientos efectúa un deslumbrante despliegue de girar trompetas y hacer sudar al respetable. En pleno baile, Nakata recuerda al gran James Brown, mientras toca su piano repleto de groove y llevando a la multitud al frenesí.

RdeRumba necesita poca presentación, es uno de los productores de hip hop más reconocidos de España, especialmente por sus trabajos como componente de la banda Violadores del Verso. Ha trabajado también con multitud de productores como Acción Sánchez, Jota Mayúscula o Big Hozone. Sus sesiones están muy marcadas por la tendencia al jazz y el funk, recibiendo el sobrenombre de hijo secreto del funk. Sus mayores influencias son DITC, CMW, EPMD, NWA, Large Professor, The Alchemist, Rakim, Showbiz & AG, James Brown, George Clinton, Zapp, Roy Ayers, Quincy Jones, Queen, Stax y la Motown.