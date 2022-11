David Toscana: "La literatura es a veces más poderosa que lo que llamamos realidad"

La nueva novela de David Toscana ('El peso de vivir en la tierra') entronca directamente con 'Don Quijote de la Mancha' y 'Crimen y castigo', dos grandes cimas de la literatura universal. «Las leí seguidas cuando era adolescente y desde entonces se convirtieron en mis dos amores», subraya el escritor mexicano. Décadas después, Toscana se preguntó qué pasaría si el ingenioso hidalgo en lugar de leer novelas de caballerías leyera obras maestras de la literatura rusa. Así fue construyendo al protagonista de 'El peso de vivir en la tierra', un personaje que deja volar su imaginación a través de los libros y que trata de «tocar todos los aspectos del alma humana para vivir más intensamente».

Ese espíritu cervantino sobrevuela pues su nueva novela, pero acudiendo a una literatura rusa que aporta al autor mexicano muchas posibilidades de «explorar el alma humana». Enfermedad, hambre, persecución, prisión, guerra...un sinfín de elementos que le permiten abordar la condición del ser humano. «La literatura rusa sabe sumergirse en lo profundo y también elevarse a lo sublime», indica Toscana, que este lunes a las 19.30 horas presenta su nueva novela en la librería Antígona de Zaragoza.

Esa apuesta por vivir otras vidas valiéndose de la literatura –expandiendo y multiplicando así la propia existencia– enlaza también con la visión de Toscana de entender la imaginación como una herramienta capaz de transformar la realidad: «La literatura nos ayuda a llevar nuestra humanidad más allá, a desarrollarte como individuo y a no pertencer a una multitud». En este sentido, el protagonista de su nueva novela decide vivir más de la imaginación que de la realidad, «algo muy natural en los niños pero que perdemos con el tiempo e incluso lo sentimos como algo vergonzoso».

La sinopsis

La noticia de la muerte de tres cosmonautas soviéticos al volver a la tierra, después de 23 días en una estación espacial, es el detonante del delirante viaje que va a emprender Nicolás, el protagonista de la novela. Amparado por la pasión lectora, cambia su nombre por el de Nikolái Nikoláievich Pseldónimov y su vida cotidiana, la de principios de los años 70 en el norte de México, se convierte en un friso que conjuga todos los tiempos y todos los espacios de la literatura rusa: desde Tolstói hasta Bulgákov, desde Chéjov hasta Ajmátova.

En este sentido, quizá una de las preguntas más importantes que plantea 'El peso de vivir en la tierra' es la de dónde están los límites que separan la literatura de la vida, como se indica en el dossier de prensa. Toscana apuesta por pensar que estas fronteras son inexistentes y que la literatura «es parte de la realidad». «Si para mí Dostoyevski es más importante que un amigo cualquiera, ¿por qué esa persona es real y el escritor ruso no? La literatura es a veces más poderosa que lo que llamamos realidad. Las novelas son cosas que nos ocurren, por eso no separo esa línea entre realidad y literatura», reflexiona Toscana, que apunta además que los libros te hacen tener los sentidos «más alerta»: «La buena literatura, la que encontramos sobre todo en los clásicos, tiene mucho que ver con la filosofía y es una aliada muy estrecha del pensamiento crítico. Las grandes obras plantean un diálogo con el texto, con el autor y los personajes; demanda lectores activos y no pasivos».

"Si Dostoyevski es para mí más importante que un amigo cualquiera, ¿por qué esa persona es real y el escritor ruso no?"

Con 'El peso de vivir en la tierra', el mexicano también ha realizado un homenaje a la literatura rusa, su gran amor narrativo junto al Siglo de Oro español, y propone un recorrido a través de Dostoyevski, Pásternak, Bulgákov, Ana Ajmátova, Chéjov y Marina Tsvetáieva, entre otros. «En el fondo esta novela es una antología de esos libros y esos autores. Tenía muchas frases subrayadas que quería incluir y me encantaría pensar que alguien se ha interesado por esos escritores tras leerla», reconoce Toscana.

Su obra se centra habitualmente en personajes desarraigados y solitarios, que se mueven en una frágil frontera entre la realidad y la locura. Su nuevo libro no es una excepción. Así, sus personajes recrean escenas, conversaciones e historias de un amplio abanico de novelas, cuentos y obras de teatro, pero que a diferencia de los caballeros que imitaba don Quijote, están protagonizados por antihéroes. «Dostoyevski decía aquello de que todos venimos de 'El capote' de Gógol. Y, ciertamente, fue él el que inauguró buena parte de esta literatura rusa con ese personaje de un oficinista absolutamente mediocre que parece que no tiene vida interior. Sin embargo, a través de la literartura se convierte en un gran personaje y nos hace pensar mucho», ahonda Toscana.

Convertido en uno de los maestros del panorama literario mexicano, el de Monterrey ha logrado tener un sello propio e incluso acuñar el adjetivo 'toscaniano'. «Si he logrado eso ha sido gracias a mis padres literarios. Cervantes, Kafka, Joseph Roth, los grandes autores rusos... Te dan un montón de ingredientes, los mezclas y parece que sale algo nuevo. Y respecto a lo de 'toscaniano', quizá tenga que ver con ese lugar donde la imaginación, la lectura y la realidad son la misma cosa en el fondo», concluye el mexicano.